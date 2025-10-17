Juan del Val califica su Premio Planeta como "muy madridista" y lanza un serio aviso sobre Vinicius

El escritor y periodista Juan del Val es el nuevo ganador del Premio Planeta que el pasado miércoles, en su edición número 74 y que, como viene siendo habitual en los últimos años, se celebró en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac). Del Val, especialmente conocido por sus apariciones en programas de televisión como «El hormiguero» de Antena 3 TV donde es guionista y contertulio, se ha alzado con el galardón dotado con un millón de euros, con la novela «Vera, una historia de amor», presentada originalmente como «No es tan fácil morir de amor» bajo el seudónimo de Elvira Torres.

Un premio que el periodista ha calificado como "muy madridista" en una entrevista con Juanma Castaño en el Partidazo de la cadena Cope.

Juan del Val, además de escritor, es un reconocido aficionado al Real Madrid. Por eso, no dudó en calificar la edición de este año como "un Premio Planeta muy madridista". Es de los madridistas que "cuando gana el Madrid, os escucho y me veo todos los resúmenes. Pero, cuando pierde no quiero ver nada..., aunque se me pasa pronto", confesó.

"No conozco a Florentino..."

Pese a su enorme afición por el club blanco, reveló que no ha recibido felicitación alguna por parte de Florentino Pérez: "No le conozco". Tampoco por nadie del Gobierno, aunque en la ceremonia "me entregó el premio Yolanda Díaz, y estuvo muy cariñosa", afirmó.

El periodista tampoco dudó en dar su opinión a pocos días del Clásico de LaLiga entre Real Madrid y Barcelona revelando quien es para el favorito. "¿Quién es el líder ahora?", preguntó antes de dar una opinión más concreta: "Será un partido muy igualado y puede pasar de todo... ¡toma tópico!", afirmó.

Mucho más contundente fue su aviso al Real Madrid y a Florentino sobre la polémica que rodea a Vinicius Jr.. "Es un gran futbolista, y ojalá recupere la forma de hace un par de años", deseó antes de sentenciar que su personalidad ha llegado a un punto de no retorno.

"Quieren convertir a Vinicius en algo que no es..."

"Vinicius es imposible de encauzar, hay una pretensión de convertirle en algo que no es. Hay que asumir como es, y si no lo vendes y ya está. Hay gente que se desenvuelve bien en el conflicto. Me parece enternecedor cuando llegan los futbolistas más responsables y le apartan de los jaleos. Lo curioso es que juega mejor y es más determinante cuando se mete en el jaleo".

Sobre Xabi Alonso, confesó le gusta "como persona". Sobre su trabajo técnico y táctico, pensó que "no entiendo. A veces creo que ni siquiera lo sabéis vosotros: cuando os oigo decir que si falta un nueve...", bromeó.