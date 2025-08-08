Del "madridismo" a Tebas: la guerra que se esconde tras la dimisión del hacker Chema Alonso, fichaje sorpresa del CTA

La bomba la soltó el propio Chema Alonso (Madrid, 1975), recientemente nombrado asesor del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con la supuesta tarea de implementar la inteligencia artificial en la competición liguera: "Hoy es mi primer día en la nueva escuela, con nuevas responsabilidades como vicepresidente y director de Desarrollo Internacional de Cloudflare". "Estoy emocionado, asustado y con muchas ganas de trabajar duro. Después de muchos años dedicándome a la tecnología, unirme a una empresa innovadora y en rápido crecimiento que crea la tecnología del futuro para Internet es un sueño hecho realidad", añadió en su perfil de LinkedIn.

Un anuncio que incendió al futbol español y que ha acabado finalmente con su aventura en el CTA apenas unas semanas después de su nombramiento.

Su polémico madridismo

Su desembarco en la RFEF ya levantó ampollas y generó un aluvión de críticas sobre la contratación del pirata por ser un declarado madridista. Algo que el propio Hacker del gorro de lna se vio obligado a aclarar a través de un comunicado. El flamante asesor de Inteligencia Artificial del Comité Técnico de Árbitros (CTA), afirmó entonces que era del "Real Atlético de Madrid" y que, aunque siempre ha apoyado al Real Madrid, la vida le "premió con una hija del Real Madrid y un hijo ultra-anti-madridista del Atlético".

"Por supuesto que me hace feliz cuando gana el Real Madrid. Luego la vida me premió con una hija del Real Madrid y con una ultra-anti-madridista del Atlético de Madrid, que para enseñarla a escribir tenía que ponerle siempre "Aupa Atleti", que de muy pequeña decía "Gopa Atleti" siempre. Así que soy también del Atlético de Madrid", explicó Chema Alonso en su página web. De hecho en su perfil de Instagram se pueden ver publicaciones relativas a los dos clubes madrileños.

También aclaraba que no pasaba a ser trabajador de la RFEF, ni del CTA, "solo soy un asesor externo para darle soporte en las reuniones de su comité sobre estos temas, pero algunos han pensado que esto significa que yo voy a decidir sobre la tecnología del VAR o la tecnología que IA que va a pitar los partidos de fútbol del futuro. Nada de eso. Ni mucho menos. Yo solo estoy para asesorar a Francisco Soto en su comité con su equipo sobre tecnología. Se puede ver muy claro que yo soy asesor y no responsable", explicó.

Una condición que consideraba compatible con su nuevo empleo pero nada más lejos de la realidad. Su fichaje por Cloudflare ha sido la gota que ha colmado el vaso hasta el punto de poner fin a su colaboración con el fútbol español.

Y es que si el CTA ya se ha convertido en los últimos tiempos en un enemigo prioritario del presidente de LaLiga, Javier Tebas, su guerra contra la piratería con Clodflare en el punto de mira ha sido aún más cruenta.

"Una web de delincuentes"

La tecnológica acusó a LaLiga por bloqueos "masivos e indiscriminados" de direcciones IP para frenar las retransmisiones ilegales, considerándolos desproporcionados. Una acusación a la que Tebas respondió con un duro comunicado en el que denunciaba a la tecnológica estadounidense nada menos que por "colaborar con actividades ilegales como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa".

"A lo largo de los últimos días han tenido lugar la disfunción de diversas webs en todo el territorio nacional, hecho vinculado al bloqueo de unas pocas direcciones IP realizados por proveedores de servicios de internet. Estos bloqueos se llevan a cabo en respuesta a peticiones de LaLiga para combatir el acceso ilegal a sus contenidos, hecho que Cloudflare ha facilitado al proteger a organizaciones criminales de forma consciente y con el fin de lucrarse. Con esta conducta, Cloudflare está colaborando con actividades ilegales como el proxenetismo, prostitución, pornografía, comercialización de falsificaciones, fraude y estafa, entre otras. De hecho, desde LaLiga se requirieron dos direcciones IP amparadas por Cloudflare que proporcionaban acceso a pornografía infantil, hecho documentado y presentado como objeto de denuncia policial", comenzaba afirmando el comunicado de Tebas.

"Cabe destacar que no se trata de un bloqueo masivo e indiscriminado. LaLiga tiene la absoluta certeza y prueba acreditativa de que esas IP se emplean para distribuir contenidos ilegales, y se comparten con contenidos legítimos. Las empresas legales que se ven afectadas por estos bloqueos son aquellas que Cloudflare ha empleado de manera consciente como escudo digital para ocultarlas, sin su conocimiento y lucrándose de ello", sentenciaban desde la patronal del fútbol español.

La noticia de su cese fue adelantada por Isaac Fouto en las cuenta de El Partidazo de la COPE aduciendo a los motivos personales que genera esta incompatibilidad de cargos pero la realidad es que el escándalo generado es de tales proporciones que solo quedaba una salida: su dimisión.