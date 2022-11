Los bulos sobre Haaland y la verdad sobre su destino durante el Mundial

Haaland vive unos días difíciles alejado de los focos del Mundial de Qatar. La estrella del Manchester City ha registrado 23 goles en 18 partidos jugados, pero Noruega no pudo clasificarse para disputar el mayor evento del mundo del fútbol a nivel de selecciones. Pese a los rumores que apuntan a que Haaland irá cedido a algún club inglés para seguir entrenando en dinámica de equipo, lo cierto es que el noruego ya le ha comunicado a su entorno que quiere descansar en Marbella. El delantero se compró allí un chalet hace algo más de un año y cree que ese es su mejor refugio. Ahora bien, sí es cierto que al futbolista le llegó la propuesta del Ashton United FC (equipo de la séptima división inglesa). En este ofrecimiento no entraba la opción de jugar ningún tipo de partido, simplemente era darle la opción de entrenarse como él quisiera en las instalaciones del club ya fuese a nivel individual o colectivo. La respuesta tanto del jugador como del City fue tajante: “no”. Ambas partes consideran que todo este ruido mediático no beneficia al delantero.

Haaland se ha integrado a la perfección en Marbella: pasea con sus guardaespaldas con naturalidad, queda a comer con otros futbolistas y habla de manera frecuente con sus vecinos. Una de las aficiones del noruego es el golf. De hecho, su vivienda está al lado de varios campos y, siempre que va, le reservan gran parte del espacio para que pueda estar más cómodo. Respecto al tema gastronómico, la figura de Haaland nunca es indiferente. Tanto es así, que algunos restaurantes interiores de allí han puesto como medida de seguridad dejar los móviles en la entrada para así evitar cualquier tipo de conflicto con el killer.

Las últimas semanas de Haaland han sido intensas, pero no solamente en lo deportivo. Su representante Rafaela Pimienta está ejecutando una estrategia para que el delantero sea el futbolista con el mayor contrato con una marca deportiva de la historia. El goleador terminó contrato con Nike la anterior campaña y su entorno le aconsejó que esperase hasta firmar un nuevo contrato para así poder triplicar su valor. En efecto, esta jugada le ha salido perfectamente. Su caché en el City ha aumentado y Puma, Nike y Adidas se pelean por él. Especialmente, Nike es la empresa que más cerca está de firmarle. La suma económica, todavía por fijar de manera concreta, superará los 30 millones por temporada. Además, también incluye una serie de bonus en función de los anuncios que haga con la marca que puede dispararse, siempre de manera aproximada, a los 50 millones.