El bombazo comercial que prepara Haaland para ser el mejor pagado del mundo

Erling Haaland sigue a un ritmo imparable con 23 goles que le posicionan como el máximo artillero de la Premier League. El noruego no solamente lograr grandes registros dentro del campo, sino también fuera del terreno de juego. De hecho, no se recuerda a ningún otro jugador que en tan poco tiempo vistiese las tres grandes marcas deportivas: Puma, Nike y Adidas. Además, Mizuno también intentó darle material mediante algunos compañeros de vestuario pero no hubo éxito.

La relación que el noruego mantiene con Nike es la más duradera puesto que empezó con ellos desde que tenía 14 años. Cuando expiró su contrato durante la anterior campaña, el delantero también aprovechó para lucir tanto Adidas como Puma en botas y ropa, pero no fue bajo patrocinios duraderos. De hecho, al propio City le sorprendía que alguien de su talento no estuviese con ninguna marca. Pero todo forma parte de una estrategia. Mino Raiola (falleció en abril de 2022) le asesoró que esperase un tiempo para que su valor creciese todavía más y así lograr el mayor contrato en la historia del deporte de la mano de una marca deportiva. Ahora, es su representante Rafaela Pimienta (la heredera el imperio Raiola) la que sigue trabajando en esa línea y así lo confirmó a ‘Globo Esporte’.

Pese a que todavía no está cerrado el acuerdo, Nike ha tomado la delantera y ofrece una cantidad que oscila entre los 30-50 millones de euros en función de una serie de variables. La intención de Haaland es poder anunciarlo lo antes posible. Su entorno piensa que ya ha demostrado en el campo de lo que es capaz. El promedio de Haaland es de 1,75 goles por partido desde que llegó al City. Además, en casa promedia 2,25. Con esta suma, dobla en goles a Harry Kane, el segundo máximo goleador de la Premier y registra cinco más que Lewandowski en LaLiga o seis más que Mbappé en Francia. “Tiene un instinto increíble ante la portería y sabe exactamente a dónde va el balón. Eso lo heredó de su madre y de su padre, nació con ello... Yo no le enseñé. Lo que Erling hace para nosotros, lo ha hecho antes en Noruega, Austria y Alemania. La calidad que tenemos a su alrededor le ayuda”, dijo Pep Guardiola. El ex entrenador del Barcelona ha encontrado al ‘9′ con el que siempre soñó. El catalán nunca fue de apostar por una referencia en ataque, sea el caso de Ibrahimovic en el Barça pero lo cierto es que está sacado el máximo rédito al internacional noruego.

Curiosamente, la selección española comenzará la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 frente a la Noruega de Erling Haaland en casa el sábado 25 de marzo de 2023 y cerrará esta previa también como local ante Georgia el 19 de noviembre. Si todo lo establecido cumple las etapas previstas, ahí ya se conocería al nuevo patrocinador.