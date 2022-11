Mundial Qatar 2022: Senegal vs Países Bajos en directo y en vivo online

El Senegal-Holanda es el segundo partido de esta jornada mundialista. Ambas selecciones corresponden al Grupo A, donde también están Qatar y Ecuador. Aquí le toca a Frenkie de Jong, Van Dijk y compañía demostrar que pueden volver a ser aquella maravillosa generación que llegó a plantar cara a España en el Mundial de 2010 en Sudáfrica.

El once de Senegal ya está también: Mendy; Koulibaly, Cisse, Diallo, Sabaly; Mendy, Kouyate, Gana Gueye, Diatta; Sarr y Dia.

Memphis Depay no ha llegado a este estreno. Ya lo avisó Van Gaal, que todavía no estaba listo pero que prefería esperarlo. Lleva casi dos meses sin jugar en el Barcelona y en el club azulgrana estaban un poco con la mosca detrás de la oreja, por si podría estar reservándose para no empeorar y no ir al Mundial.

De momento, ya tenemos alineación de Países Bajos: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Blind, De Jong, Berghuis, Gakpo; Bergwijn y Janssen.

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la previa y al directo online del encuentro entre Países Bajos y Senegal, el tercero de este Mundial de Qatar.