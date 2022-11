Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 22 noviembre

El Mundial de Qatar sigue dando sus primeros pasos. La segunda jornada de esta semana está cargada de alicientes. El debut de Leo Messi en su, a priori, último Mundial, el estreno de Mbappé y Lewandoski, entre otros.

Pues bien, en el día de hoy los partidos son los siguientes: Argentina vs Arabia Saudí (11:00), Dinamarca vs Túnez (14:00), México vs Polonia (17:00) y Francia vs Australia (20:00).

El Argentina vs Arabia Saudí tiene como principal atractivo comprobar si la selección de Scaloni mantiene el mismo nivel que el ofrecido en la Copa América. Leo Messi será uno de los jugadores vigilados bajo lupa. Este será su estreno en el Mundial y, en principio, es la última bala que tiene para conquistar el mayor título a nivel de selecciones. Un hito que se le resiste y que puede culminar una carrera llena de logros históricos.

Por su parte, el Dinamarca vs Túnez ofrecerá una idea de la selección que podrá ponerle las cosas más difíciles a Francia en el Grupo D. Dinamarca es la segunda favorita, pero no hay que descartar que Túnez o Australia dejen el rol de cenicienta y se conviertan en revelación. De tal modo, la selección mexicana del ‘Tata’ Martino también hace su puesta en escena rodeada de mucha polémica por las malas sensaciones que vienen arrastrando. En este Grupo C, donde también está Argentina y Arabia Saudí, puede haber muchas sorpresas.

Pero el plato fuerte de la noche será el Francia vs Australia. Sin el lesionado Karim Benzema, Francia deberá demostrar su podería con un Mbappé que llega como líder. Tras conquistar el último Mundial, los galos buscan revalidar el título con una generación de jugadores que puede pasar a la historia: Camavinga, Griezmann, Tchounameni, Mbappé, Dembelé...

El menú de hoy es imperdible para cualquier aficionado al que le guste el fútbol y quiera disfrutar del mayor evento del fútbol a nivel de selecciones.