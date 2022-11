Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Brasil - Serbia

Hablar de Mundial es hablar de Brasil, una de las selecciones que levanta siempre más expectación y que además, para Qatar 2022, es a la que todos apuntan como la gran favorita. Pero eso hay que demostrarlo en el campo y a la canarinha le ha llegado el momento del estreno. Su primer obstáculo será Serbia, partido que se disputa el jueves 24 de noviembre a las 20:00. En televisión podrá verse a través de Movistar y de la app Gol Mundial.

Si todos miran a Brasil es por el gran potencial ofensivo que tiene. Neymar, por supuesto, está a la cabeza. Será el tercer Mundial del atacante del PSG y en los dos anteriores la mala suerte le ha jugado malas pasadas. Al de Rusia 2018 llegó limitado después de una temporada en la que estuvo mucho tiempo parado por la rotura del quinto metatarsiano. Bélgica pudo con Brasil en cuartos de final (1-0). En 2014 la canarinha era la anfitriona y sufrió en semifinales una de las derrotas más duras de su historia, el 7-1 de Alemania, que Neymar no pudo disputar porque le habían lesionado en la ronda anterior ante Colombia. Esta vez sí parece estar en perfectas condiciones.

¿Quién defiende?

Tite tiene un par de dudas en su once inicial: Vinicius o Paquetá, y Fred o Fabinho. “No voy a decir cuál es la alineación porque no quiero dar ninguna información a mis rivales”, afirmó el seleccionador brasileño. “Cuando elegimos, unos se quedan satisfechos, otros no. Pero los jugadores son también parte de decisión, ahora tenemos que trabajar con ellos. Es una constante que seamos un equipo equilibrado. Tenemos que encontrar un equilibrio entre atacantes y defensores”, añadió.

“Brasil es muy afortunada por tener cuatro delanteros, pero también tendrá que defender alguien, ¿no? Son una de las mejores selecciones del mundo, para mí tienen ahora la generación dorada”, aseguró Dragan Stojković, entrenador de Serbia. El encargado de proteger el fuerte es el veterano Thiago Silva, al lado del madridista Militao. “Ahora disfruto de mi mejor versión”, dijo el capitán, que tendrá que hacer frente a la gran amenaza serbia, el delantero de la Juve Vlahovic. “Creemos mucho en lo que hemos logrado hasta hoy. Todos los jugadores están en forma y concentrados en lo que tenemos que hacer. A la afición le diría que confíe en nosotros. La final está muy lejos, pero queremos soñar y es lo que hacemos cada día”, concluyó Thiago.