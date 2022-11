Así ha sido el primer gol de España en el Mundial de Qatar 2022, con el que la selección llega a una cifra histórica

Dani Olmo ha estado lesionado en la rodilla izquierda durante gran parte de la temporada y no estuvo en la concentración de la selección previa al Mundial, pero es uno de los hombres de Luis Enrique y no podía faltar a la lista definitiva para Qatar. No sólo eso, además empezó como titular en el estreno ante Costa Rica y no tardó en dejar su sello, para marcar el primer gol después de combinar con Pedri y de hacer una maniobra fantástica dentro del área.

El pase del canario llegó a trompicones y el futbolista del Leipzig se colocó el balón de cara a portería estando de espaldas, metió el cuerpo para protegerlo y después lo acarició de forma suave para superar la salida de Keylor Navas. Así abrió el marcador en la presentación de la Roja en el Mundial de Qatar. Así comenzó la exhibición de los chicos de Luis Enrique en una primera parte impecable. Pero el tanto significó algo más, porque es el número 100 de España en la historia de los Mundiales, la sexta selección que lo consigue. Brasil, que debuta el jueves, lleva 229; Alemania, que tropezó en el debut ante Japón, 227; Argentina, 138; Italia, la gran ausente en el emirato, 128; Francia, 124; y en ese momento de la diana de Olmo España alcanzaba los 100. Antes del descanso llevaría ya 102.

Polivalencia

Dani Olmo empezó el partido partiendo de la banda izquierda, y se entendió perfectamente con Jordi Alba bien para hacer superioridad en los dos contra uno o bien marchándose a la zona central para dejarle el pasillo al lateral. El atacante catalán es uno de los futbolistas que tanto gustan a Luis Enrique porque es muy polivalente. Su último partido en una gran competición fue en las semifinales de la Eurocopa de 2021, en las que actuó de “falso 9″ e interpretó el puesto de maravilla. Esta vez ese sitio fue para Asensio, que se movió a la perfección saliendo del lugar de referencia de los centrales para formar parte de la cadena de pases con Olmo, Pedri, Gavi... De esa manera desordenaban a Costa Rica.

También le encanta Dani Olmo al seleccionador por la intensidad que pone en cada acción, demostrando que calidad y esfuerzo no están reñidas. En el Leipzig, un equipo que interpreta el fútbol de esa manera, ha crecido mucho en ese sentido para no cansarse de apretar. Se vio tras el tercer gol de España. Sacó Costa Rica del centro del campo y los jugadores ofensivo españoles se fueron disparados a intentar recuperar la pelota lo antes posible.