Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 24 noviembre

El Mundial de Qatar sigue con su primera semana de vida. Este jueves llega el esperado debut de la selección brasileña de los Rodrygo, Vinicius, Casemiro y compañía. Pero también veremos a la Portugal de Cristiano y a la Uruguay de Luis Suárez y Fede Valverde.

Pues bien, en el día de hoy los partidos son los siguientes: Suiza vs Camerún (11:00), Uruguay vs Corea del Sur (14:00), Portugal vs Ghana (17:00) y Brasil vs Serbia (20:00).

El Suiza vs Camerún es, a priori, el partido menos vistoso. Pero hay que estar muy pendiente tanto de los suizos que han hecho un bloque muy equilibrado de compañeros que se conocen y también de Camerún que tiene jugadores de gran fuerza física.

El gran atractivo del Uruguay vs Corea del Sur será ver a Fede Valverde como líder de la selección uruguaya. Pero también será el último Mundial de Suárez.

Si hablamos del Portugal vs Chana tenemos que hablar de un Cristiano que ahora mismo no cuenta con equipo. Este, a priori, también será el último Mundial que juegue el luso. Por último, el Brasil vs Serbia será el estreno de los Vinicius, Rodrygo y compañía en un Mundial tras convertirse en las estrellas del Real Madrid.

Pero el plato fuerte de la noche será el Francia vs Australia. Sin el lesionado Karim Benzema, Francia deberá demostrar su podería con un Mbappé que llega como líder. Tras conquistar el último Mundial, los galos buscan revalidar el título con una generación de jugadores que puede pasar a la historia: Camavinga, Griezmann, Tchounameni, Mbappé, Dembelé...

El menú de hoy es imperdible para cualquier aficionado al que le guste el fútbol y quiera disfrutar del mayor evento del fútbol a nivel de selecciones.