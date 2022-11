Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el España - Alemania

Después de la exhibición que dio España en su primer partido en el Mundial de Qatar 2022 toca rebajar la euforia. Sólo fue un comienzo, no significa demasiado y el siguiente examen es de los difíciles: Alemania, además herida, lo que la hace “más peligrosa”, en palabras de Luis Enrique. “Aquí los tópicos valen todos”, añade el seleccionador. El partido es el domingo 27 de noviembre a las 20:00, hora peninsular, y puede verse en televisión en abierto en La1 y también a través de Movistar y de la app Gol Mundial.

“Sólo nos jugamos meternos en la segunda fase”, dice Dani Olmo, para calmar los ánimos ante las expectativas creadas después del juego desplegado. “Fue el primero partido; se vivió con muchísima emoción y felicidad, pero hay que tener calma. Nos espera una final y aun queda mucho. El objetivo es jugar siete partidos, llevamos uno de siete, y vamos a por el segundo”, declaró en rueda de prensa. “Estamos bien, motivados y felices por la primera victoria, pero sabiendo que todavía no hemos hecho nada. Necesitamos ganar a Alemania y es lo que vamos a hacer, aunque a Alemania nunca hay que descartarla”, insiste el jugador del Leipzig.

Alemania pinchó contra Japón en el estreno y está contra las cuerdas. “Estamos en la mierda”, afirmo Julian Brandt. Pero el encuentro es engañoso porque la cuatro veces campeona del mundo jugó una buena primera parte en la que se quedó corta con el 1-0, y después lo pagó.

El ejemplo de que esto no ha hecho más que empezar lo tiene España en Inglaterra, que brilló en el estreno metiéndole seis goles a Irán y después no pasó del empate a cero contra Estados Unidos, y gracias, porque los norteamericanos fueron superiores en juego.

“Debutar de manera tan contundente genera confianza, pero hemos hablado para no ir al exceso. Alemania reúne todos los requisitos para que no haya confianzas o te pasan por encima. Son jugadores muy inteligentes para saber que el rival requiere de todo nuestro esfuerzo y el reto es muy atractivo”, reiteró Luis Enrique el mensaje de estos días, desde que se consiguió el 7-0. “Admiro mucho a Luis Enrique, siempre charlamos algo y nos divertimos haciéndolo. Ha formado un equipo muy joven y de calidad. Mi jugador favorito español, que es Thiago, no está. Y eso dice claramente lo bueno que es este equipo”, opina Flick, el seleccionador alemán, que está en su primer gran campeonato con la selección después del histórico sexteto que logró con el Bayern Múnich.