Resultados, resumen y clasificación del Mundial Qatar 2022 hoy 26 de noviembre

El Mundial de Qatar 2022 sigue avanzando y ya se empiezan a ver a las figuras. Mbappé quiere ser una de ellas. Ya ha ganado un Mundial, el pasado con Francia, pero lo que quiere ahora es ganarlo y convertirse en el mejor jugador del torneo. Sus dos goles han ganado a Dinamarca y Francia ya está en los octavos de final. Además, Polonia no ha permitido que Arabia Saudía la arme otra vez, mientras que para Australia, la intensidad de Túnez no ha sido problema

Túnez puso en muchos problemas a Dinamarca, con una presión insistente desde el minuto uno, pero no le valió con Australia y con Duke, que marcó el único gol del encuentro.

El testarazo de Mitchell Duke se enseñará en todas las universidades de Australia





Con su victoria, Australia tiene opciones de pasar a la siguiente ronda porque suma tres puntos. No pudo con Francia, pese a que se adelantó en el marcador. Contra Túnez sabía que tenía una oportunidad de agarrarse al Mundial y lo ha hecho. Túnez perdió su ocasión de dar un paso de gigante tras el empate del primer encuentro. Ahora se mide a Francia el último día.

Triunfo de Polonia para colocarse primero de su grupo. Tiraron de pegada los polacos ante el mejor fútbol de Arabia Saudí, que no aprovechó sus momentos de superioridad y se va de vacío a pesar de haber sido superior durante mucho tiempo a Polonia. Los goles los marcaron Zielinski y Lewandowski, que en su quinto partido en una copa del mundo hizo su primera diana y lo celebró muy emocionado.

🔥 ¡ESTA NO LA FALLA!





Los chicos de Hervé Renard merecieron mejor suerte por el ritmo que impusieron durante muchas fases del partido y por su intención de jugar siempre la pelota con sentido. Cuando combinaban en campo contrario complicaban muchísimo a Polonia, que tuvo a su héroe en el Szczesny. El portero de la Juventus paró un penalti y en esa misma acción hizo otra parada clave en el rechace. A Arabia le faltó calidad ofensiva para convertir en goles su dominio.

Mbappé marcó en el primer partido de Francia y le ha hecho dos a Dinamarca, para dejar claro que quiere el Mundial y va a pelear por ser el mejor, aunque Messi se lo quiera discutir. La guerra del PSG, en Qatar y en equipos distintos. Francia es una roca, que cuando va al ataque hay que emplearse a fondo para no morir. Dinamarca recibió un gol y no se hundió.

Jugó mejor en la segunda parte y empató el partido. Pero Francia tiene contudencia para defenderse y talento para ganar. Entre Griezmann y Mbappé marcaron el segundo tanto, cerca del final del choque, que dio la clasificación a los de Deschamps. “Mbappé es un jugador fuera de lo normal, tiene esa capacidad a marcar la diferencia. Ha sido muy maltratado por los defensores, pero al estar rodeado de otros que también crean peligro le permite tener más espacios”, aseguró el entrenador. Se inscribe en el colectivo y se ha fijado como meta este Mundial. Necesitamos a un gran Kylian.Es un líder del equipo, no por lo que dice, pero su liderazgo está en lo que hace, es una locomotora”, indicó.

Messi da aire a Argentina, no podía ser de otra manera. No tuvo su mejor partido el jugador del PSG que, como a sus compañeros se le vio atenazado, con el peso de la derrota del primer día en la espalda. Cuesta mucho levantar eso y le costó a Argentina, en un partido muy feo, tenso, con tanto en juego que no se podía disfrutar.

Dio la impresión de que México se conformaba con el empate, que no le parecía mal resultado. Pero en la segunda parte, Messi recibió cerca del área y antes de que los rivales llegasen a él, dibujó el tiro y a su balón no llegó Ochoa, el guardameta mexicano. Con el marcador a favor, Enzo Fernández marcó un buen gol.