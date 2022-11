Mundial Qatar 2022: Keylor Navas sí frena a Japón (0-1)

Fútbol, ese deporte donde las matemáticas y las predicciones no existen. Da igual que un equipo llegue de encajar siete goles porque puede ganar a otro que venció a una de las grandes favoritas. Japón tenía una gran oportunidad para sumar la segunda victoria consecutiva, además ante la ‘cenicienta’ del grupo. Pero el sueño perfecto no existe y Costa Rica no puso las cosas sencillas en un partido muy brusco, trabado y con pocas ocasiones. Sin duda, la fórmula perfecta para que ocurriesen cosas inesperadas.

🔥 ¡ESTA ES LA MAGIA DEL MUNDIAL!



⚽ Fuller hace vibrar a Costa Rica



🇯🇵 JPN 0-1 CRC 🇨🇷#GolMundial pic.twitter.com/hP9fBjlOkV — Gol Mundial (@Gol) November 27, 2022

La victoria de Costa Rica tiene nombre y apellidos: Keylor Navas. El portero fue el gran héroe de los suyos al detener varios balones que se colaban dentro, especialmente el tiro de Doan nada más empezar el segundo tiempo y un disparo de Asano en el minuto 85. El ex guardameta del Real Madrid ha sido capaz de conseguir lo que Alemania no pudo: mantener el marcador a cero. Soma, Kamada y Ueda también lo intentaron, pero ahí estaba Keylor para decir que no.

Si Keylor ponía el cerrojo en defensa, Fuller era el encargado de contribuir con el arsenal ofensivo. En efecto, marcó un golazo en los últimos 15 minutos después de exhibir su buen golpeo de balón. Este tanto abrió el marcador y dejó a Japón muy tocada. Sin embargo, el cuadro nipón siguió intentándolo pero sin peligro. No asustaban a una Costa Rica que sabía lo que hacía con un sistema muy defensivo y pelotazos como principal arma.

Este Grupo E está muy emocionante. Solamente le falta la victoria a Alemania, que ahora mismo es la única selección que no suma tres puntos. Nadie se esperaba esto. Hoy España tiene en sus botas dar un golpe al frente y ponerse líder indiscutible de este grupo.

0 Alineación Japón: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Morita; Doan, Kamada, Soma; Ueda. También jugaron: Ito, Asano, Minamino y Mitoma.

1 Alineación Costa Rica: Navas; Watson, Duarte, Calvo, Oviedo; Fuller, Borges, Tejeda, Torres; Contreras, Campbell. También jugaron: Aguilera, Chacón, Salas y Bennette.

Goles: Fuller (81′).

Árbitro: Michael Oliver (Reino Unido) amonestó a Calvo, Borges, Contreras, Itakura, Yamane y Endo.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Áhmad bin Ali.