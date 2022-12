Cuándo y a qué hora juega España contra Marruecos en octavos

Marruecos es una de las grandes sorpresas del Mundial y el muy inesperado rival de España en octavos. Porque no se esperaba su clasificación y no se esperaba que España no terminase como primera de grupo. Pero el fútbol da estas cosas.

En el partido de Marruecos, un bochornoso error del portero Milan Borjan, aprovechado por el toque de seda de Hakim Ziyech, abrió el triunfo de Marruecos ante Canadá y permitió que los africanos accedan a octavos de final como primeros de grupo.

El tanto de Ziyech, a los cuatro minutos, más el de Youssef En-Nesyri, desmontó a una Canadá que igualó el registro negativo de El Salvador, como la única selección en la historia que ha perdido sus seis primeros partidos en el torneo. Canadá, al menos, se llevó el bálsamo de meter su primer gol en la competición, pero ni siquiera pudo celebrarlo como es debido, ya que se lo hizo Nayef Aguerd en propia puerta.

A Marruecos, que tenía un ojo puesto en el Croacia-Bélgica, el triunfo le valió para asegurar el primer puesto y pasar a octavos como ya hicieron en el Mundial de 1986, cuando lideraron un grupo con Inglaterra, Portugal y Polonia, antes de ser eliminada por Alemania en la siguiente. Querían venganza, pero no va a poder ser Alemania está feura.

Para allanar el camino de los marroquíes apareció una Cánada muy decepcionante, para las expectativas que había despertado antes del torneo, y que se inmoló antes del minuto cinco. Borjan, como respuesta a una cesión en corto, salió de su cueva y desde fuera del área, en lugar de despejar ante la presión de En-Nesyri, decidió jugar en raso. Se equivocó de compañero. Se la regaló al mejor jugador técnicamente de Marruecos, un Ziyech que con calma acomodó la pelota por encima del arquero.

Canadá estaba perdida y Hakimi abrió la vía del segundo con un pase desde su campo a la espalda de los dos centrales. En-Nesyri estuvo más rápido y más listo que los dos americanos, controló dentro del área y definió en carrera. Fuerte y abajo.

¿Sentencia? No, porque Canadá tiró de orgullo y recortó distancia con su primer gol en la historia de los Mundiales. No llevó el nombre de ninguno de sus jugadores, ya que el centro de Adekugbe lo rechazó Aguerd en el primer palo y se lo coló a Bono, que solo llegó a rozar el esférico.

Con el paso de los minutos y la entrada de una referencia arriba como Jonathan David, suplente sin motivo, Canadá mejoró y ganó terreno a una Marruecos conformista con el resultado.

Su segunda parte, excesivamente defensiva, les pudo costar un disgusto, cuando Hutchinson, en un córner, rozó el gol fantasma. Cabezazo al larguero y la pelota botó sobre la línea. El rechace, forzado, pero sin portero, lo mandó arriba Johnston, dilapidando la última opción de Canadá de no igualar el sonrojante registro de El Salvador.

Horario y cuándo juega España contra Marruecos

Marruecos, por segunda vez en su historia, se mete en octavos de final y se medirá con España el martes de diciembre a las 16.00 h. Tal como está el Mundial, en el que tanto están sufriendo las grandes, ya no se puede hablar de favorito.