Mundial de Qatar: Así suena la nueva canción de la selección española que te sorprenderá tras el fiasco de “Toke”

La selección española de fútbol busca sellar sin agobios ni sustos su billete para los octavos de final del Mundial de Catar sumando su segunda victoria del torneo ante una Japón mucho más obligada, que le permita además garantizarse el primer puesto. Tras sugoleada ante Costa Rica y su empate ante Alemania, España necesita sólo un punto para estar entre las 16 mejores de esta Copa del Mundo. Si España gana a Japón liderararía su grupo e iría por esta parte alta de la tabla lo que depararía un cruce muy duro en cuartos de final, ya que a priori sería con Brasil.

Pero sea cual sea el camino que deba seguir España, al combinado nacional contará con el apoyo de la afición que animará a ”La Roja” a lograr sus objetivos. Huérfana de himno, tras el fiasco de “Toke”, los aficionados se aferran a la mítica “Mi gran noche” de Raphael que suena con cada uno de los goles de la “La Roja”. Si embargo, ahora una nueva canción se perfila como el himno que puede llevara a Españas en volandas en este mundial.

“Toda la gente quiere que España gane el Mundial este año otra vez, recuerdan el sitio donde estuvieron viendo la final 2010″, con esta frase da comienzo la canción del granadino Chema Rivas que se ha hecho viral y que va camino de convertirse en la canción de La Roja en Qatar.

¿El nuevo “Waka-Waka”?

El cantante granadino, según recoge “Granada Hoy” publicóun video en la red social de TikTok mientras veía un partido de fútbol, con el objetivo de animar a la Selección Española en el Mundial de Qatar.

La canción ha vuelto locos a los usuarios que ya lo comparan con “otro Waka Waka”. No en vano lleva ya 311.000 “Me Gusta” y 2 millones de visualizaciones en la red social de tiktok. “Vaya máquina” o “No me gusta el fútbol pero con esta canción me animó hasta a verlo”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la red social.

La canción se ha viralizado en la plataforma e incluso la cuenta oficial de la selección española (@sefutbol) con más de 600.000 comentarios a su vídeo, lo que ha llevando a la gente a pedir al cantante que saque la canción entera.

Chema Rivas ha publicado en redes sociales que esta tarde sacará ya de manera oficial esta canción tan esperada y que estará disponible en las plataformas Spotify y Youtube. Además ha realizado un videoclip en el que anima a la selección “Solo quiero que La Roja me lleve este año en volandas a ganar el Mundial”.