Calendario Mundial Qatar: todos los partidos de hoy 1 de diciembre

El Mundial de Qatar ya está en en la fase final para despedir la primera ronda. Croacia, Bélgica, Canadá, Marruecos, Japón, España, Costa Rica y Alemania juegan en el día de hoy. El calendario completo es: Croacia vs Bélgica (16:00), Canadá vs Marruecos (16:00), Japón vs España (20:00), Costa Rica y Alemania (20:00).

Croacia y Bélgica se juegan la vida en un Grupo F muy competido, donde la única eliminada es Canadá. Si Marruecos gana estará en la siguiente fase y el que pierda del Croacia-Bélgica será eliminado. Japón y España se ven las caras en un partido donde la selección española pueda certificar el primer puesto. Sería muy extraño que los de Luis Enrique quedasen fuera... Mientras que Alemania se la juega ante Costa Rica y depende de que España gane a los japoneses.

Uno de los dilemas es que muchos españoles creen que si España pasa como primera de grupo es más difícil el cuadro que por el otro lado, puesto que en cuartos puede enfrentarse a Brasil. Aunque por el otro lado en cuartos sería Portugal.

El Mundial sigue dando sus pasos en una nueva jornada apasionante para los aficionados.