Mundial de Qatar 2022. España, de la goleada a las dudas

España ha pasado en una semana de la goleada a las dudas. De un escandaloso 7-0 contra Costa Rica a sentir el miedo a quedar eliminada contra Japón. Una montaña rusa emocional de la que Luis Enrique intentará sacar a sus jugadores en los próximos días.

«Para nada estoy contento, no celebro derrotas. Y en el fútbol no sólo no existen cuadros buenos ni cuadros malos, sino que, además, los cuadros van cambiando, ya lo veréis», advertía el seleccionador después de la derrota contra Japón que, en teoría, le permitía ir por el lado bueno de los cruces.

Pero la preocupación del técnico español no era esa. «No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado por completo, reconocía.

Los jugadores, en el césped, sintieron la angustia de tener que marcharse a casa. «Dentro del campo esos diez minutos que estábamos fuera han sido un agobio, pero queríamos animar a los compañeros para reaccionar y seguir en el Mundial», reconocía Pedri.

A la Roja le costó reconocerse como equipo. «Desde mi punto de vista nos ha faltado mucho ritmo de balón, moverlo de lado a lado. Si no lo mueves rápido no generas peligro», aseguraba el centrocampista del Barcelona.

España tuvo un 78 por ciento de la posesión, pero no supo traducirlo en ocasiones a pesar de ser un dominio superior al que mostró contra Costa Rica. Entonces «se quedó» en un 75 por ciento. Y también superó el número de pases. Ante los japoneses fueron 1.070 por los 1.061 de la goleada inicial, pero estuvo menos precisa. Ante los costarricenses superó los mil pases entregados, 1.003, por los 992 en la derrota ante Japón.

La diferencia entre una goleada histórica y una derrota dolorosa que pudo costarle el Mundial no se explica por el dominio sino por el daño que hacían los pases. La defensa japonesa, con dos líneas, una de cinco y otra de cuatro, dificultaba que la Roja pudiera profundizar con el balón.

Tampoco en defensa estuvo afortunado el equipo español. Los japoneses dispararon seis veces en todo el partido y de ellas sólo tres entre los tres palos. Un 66 por ciento de acierto. La Roja, mientras, necesitó catorce remates, seis de ellos entre los tres palos, para marcar un gol menos.

«Siempre hay que buscar soluciones, porque estas situaciones se van a repetir. Pero esto creo que les pasará a todos. No creo que haya una solución mágica, de tocar un botoncito y que se arreglen las cosas de forma automática», admitía Luis Enrique después del partido.

Los futbolistas prefieren no quedarse en los errores cometidos, aunque los analicen para corregirlos, y mirar al frente para seguir avanzando. «Tenemos otra oportunidad y tenemos que ir con todo. Ahora los partidos son a vida o muerte y hay que ganar todos si queremos estar en la final», asumía Pedri después del partido contra Japón.

«Es fútbol, ha sido increíble. Lo importantes es que estamos en la siguiente fase, eso es lo importante. Todas las selecciones han pasado momentos complicados en los Mundiales. Lo importante es pasarlos, seguir confiando en nosotros. Lo que hay que pensar es un mensaje positivo, no puede volver a pasar porque nos vamos a casa», asume Álvaro Morata.

«En la segunda parte ellos se sentían eliminados, se han venido arriba, han salido más motivados que nosotros. Lo tenemos que corregir porque nadie nos puede superar en intensidad», advertía Pau Torres. «Nos tiene que servir. Nadie nos puede superar en intensidad o motivación. Cualquier selección es capaz de competir. Hay que estar centrados y no regalar ni un minuto porque en nada te dan la vuelta. Hay que corregir eso y trabajar», añadía.

El día de la Constitución, contra Marruecos, llega la hora de demostrarlo.