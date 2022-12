Mundial de Qatar. El “chinito de Huelva”: el nuevo “Manolo el del bombo” que arrasa con su apoyo a la selección española

No es la primera vez que el “chinito de Huelva” se convierte en la estrella absoluta de las redes sociales. Jian Li es el dueño del bazar más mediático de España, el Santa Marta en La Orden (Huelva).

Ya saltó a la fama el pasado año gracias a sus vídeos de TikTok, donde muestra con particular estilo los productos de su tienda -de ventiladores a espejos de luces- y promociona sus envíos a todo el país. Y adquirió especial popularidad con la llamada “crisis del hielo”. Su vídeo en los que llama a la calma a los ciudadanos ante la polémica por la falta de cubitos en las tiendas reventó las redes sociales.

“Escúchame, a toda la gente, que no cunda el pánico que hielo va a haber”, empieza diciendo con su singular acento andaluz. “Llevo todo el día vendiendo cubiteras a 2,20 euros. Señores, que el hielo no se va a acabar” y aseguraba que “si seguimos comprando cubiteras, los precios van a subir” porque “los proveedores van a subir los precios” y no porque él quiera venderlos más caros. El arte y el humor de este chino cautivó a los usuarios y sus admiradores ya son legión.

Y ahora ha vuelto al estrellato más absoluto con su forma de vivir el Mundial y su apasionado apoyo a la Selección Española. Estos días, Li, se ha sumado a la marea roja mostrando que es un español más. No para de colgar vídeos apoyando a la Selección Española en el Mundial ataviado con todo tipo de merchandising: gorro, bufanda, bandera, camiseta... Eso sí, todo se puede comprar en su bazar.

Sus vídeos tienen tal éxito que muchos usuarios ya lo comparan con Manolo del bombo, que estos día anda algo triste por no haber podido acompañar a la selección en Qatar.

Primero contra Alemania: “¿Qué hace un chino con la bandera de España?... ¡vamos que hay que traerse la copa!”, gritaba con una fuerza que ni los más fanáticos del lugar.

Y el último, este divertido momento que compartía con sus miles de seguidores desde el local que regenta, el Bazar Santa Marta en Huelva. A la hora de elegir entre Japón y España, él lo tenía claro. “Vamos señores, que tenemos que ganar, que va a ganar España a Japón-3-0 sí o sí”.

Sus pronósticos de resultados no son muy certeros pero la verdad es que, huérfanos de Manolo, no viene mal una buena dosis de ánimo.

Los miles y miles de reproducciones de sus vídeos provocó incluso, según contó Jian Li -de 33 años- al “Huelva Información”, que TVE le pidiera que grabara uno expresamente para emitirlo antes del partido con Japón, un vídeo que colgaba estos días en sus redes sociales obteniendo un gran impacto.

Hoy volverá a hacerlo para el partido ante Marruecos. Igual ya va siendo hora de que Luis Enrique le agradezca su apoyo a través de Twich.