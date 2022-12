En cada eliminatoria, a sus 37 años, a Luka Modric le preguntan lo mismo: ¿Será la última? «No estoy pensando en el futuro. Veremos cuánto tiempo puedo jugar con la selección nacional. Ahora estoy ciento por ciento concentrado en lo que tenemos por delante», dice el croata. «Ya habrá tiempo para pensar en el futuro. Lamentablemente, no tengo el secreto de la eterna juventud como lo que tuve para el crecimiento. Si las tiene usted, no dude en decírmelo», contestó, antes del partido contra Brasil.

Mundial Qatar 2022 FOTO: Antonio Cruz

Luka lidera a una selección a la que todo le cuesta mucho: pasó por los pelos y los errores de Lukaku a octavos y está en cuartos porque los japoneses fueron tan poco efectivos en el ejercicio individual de los penaltis como buenos habían sido colectivamente. «Tenemos 18 jugadores nuevos y es imposible comparar con la selección de hace cuatro años», decía Dalic, el seleccionador. «Tuvimos una gran generación que jugó junta durante diez años, tuvo altibajos y culminó en Rusia. Aquellos jugadores destacaban en los mejores clubes del mundo. ¡Es un éxito fantástico! Es una suerte que queden algunos jugadores de Rusia, como Luka, Perisic, Lovren, Vida... Pero ahora hay también otra generación con ellos y todos juntos tienen una gran oportunidad en esta Copa del Mundo».

Todo le cuesta más también a Luka Modric, que fue sustituido en el partido de octavos contra Japón, cuando todo estaba en juego: «Es algo que hablamos, no tomamos una decisión solos», aseguró ayer Dalic. «Sabemos lo que es mejor. El partido fue muy difícil y estábamos cansados. Queríamos refrescar al equipo. Pasamos y salió bien. Luka jugará todo el tiempo que pueda, pero tenemos que protegerlo y cuidarlo. No hay problema. Puede que tengamos un Luka más descansado que si hubiera jugado los 120 minutos».

Necesita la mejor versión de su mejor futbolista para poder hacer frente a un favorito que está cumpliendo con los pronósticos y que llega lanzado a cuartos, con Neymar recuperado de su lesión de tobillo y Vinicius siendo tan decisivo como en el Real Madrid: «Está en una forma increíble y ha mejorado mucho desde que llegó al Real Madrid. Se nota tanto en el club como en la selección. Aquí en el Mundial se está viendo. Será difícil pararlo. Todos conocen sus cualidades, pero si puedo ayudar con algún detalle y hacerle el trabajo más difícil, seguro que lo haré», contaba Luka Modric acerca de su compañero de equipo y rival en el Mundial de Qatar.

Parar a Vini es condición necesaria, pero no única para detener a la selección de Tite: «Jugué varias veces con Brasil, pero aún no hemos podido ganarles. Espero que eso cambie», recordó Luka Modric, que no regateó elogios al rival. «Brasil tiene jugadores fenomenales en todas las posiciones. Tenemos que ser agresivos, correr a su nivel y no dejar que ellos hagan su juego. Es importante cuando no tengamos el balón, tenemos que ser agresivos y firmes y no dejarlos escapar. Brasil y Argentina son de los mejores equipos del mundo con muchos grandes jugadores. Disfruto viéndolos, es un placer jugar contra equipos así. Tenemos una de esas oportunidades. Todos los jugadores quieren medirse contra los mejores del mundo», continuaba el capitán croata.

No quiere mirar más allá de este partido. Primero hay que jugarlo. «Tenemos que dar lo mejor de nosotros y hacer el mejor partido», continuó Luka. Después, si gana, tendrá que contestar en el próximo partido si es el último. Si pierde, tendrá que hacerse él esa pregunta.

Alex Sandro, listo para volver

El lateral izquierdo Alex Sandro volvió a ejercitarse con el grupo por segundo día consecutivo y ahora Tite tiene que ver si hace jugar al único lateral izquierdo de su plantilla. El futbolista de la Juve sufrió problemas musculares frente a Suiza que le han tenido apartado del equipo contra Camerún y Corea del Sur, pero ya parece estar plenamente recuperado para el encuentro frente a los croatas. Durante los 20 minutos abiertos a la prensa en el Al Arabi Sport Center de Doha, Alex Sandro participó junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento con normalidad, sin ningún malestar.