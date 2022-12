Mundial de Qatar 2022: Modric le roba el baile a Neymar

Pudo ser el golazo de Neymar a Croacia uno de los más importantes de su carrera, pero se quedó en un mal recuerdo en el que las lágrimas borraron la belleza de la jugada del brasileño. Y parecía también que Modric se estaba despidiendo de los Mundiales a los 37 años cuando su equipo perdía con media prórroga consumida, pero de eso nada. El mito croata se va a conceder un último baile, otra vez en semifinales como hace cuatro años cuando aquella hazaña le permitió romper la racha de Cristiano y Messi con los Balones de Oro. «Es impresionante, lo tuvimos casi perdido, todos nos dieron por muertos cuando nos marcaron, pero hemos demostrado una vez más que nunca nos rendimos, que nuestra fe es enorme, y en los penaltis teníamos confianza después de ganar a Japón y cuando tú marcas y el otro falla... Tuvimos mentalidad fuerte en los penaltis», explicaba el «10» de Croacia, ese país pequeño pero ultracompetitivo en el deporte que sea y que ante Brasil en cuartos mostró su mejor cara. Se defendió bien y cuando parecía vencido aparecía Livakovic, el portero que no se quita la capa de Superman y que hizo 11 paradas durante el partido y una más en el primer penalti de la tanda brasileña. Ya le había detenido tres a Japón, así que los balcánicos llegaron al desempate con una ventaja moral. «Estuvo impresionante en los penaltis y también en el partido, ha parado no sé cuántas muy buenas, ha demostrado que es un gran portero, me alegro por él porque es un chico maravilloso», añadía Modric, que tiene esa madurez que le permite celebrar y acordarse de los que lloran al otro lado del campo.

«Puede pasarle a cualquiera. A Rodrygo hay que felicitarlo porque tener fuerza y mentalidad para tirar ese penalti es de alabar. Y todos pueden fallar, se lo he dicho. Tenía pocos más años que él (23) cuando fallé en la tanda contra Turquía en 2008, no es fácil y esto le va a hacer más fuerte y le va a dar más experiencia y fuerza para seguir. No pasa nada, todos fallan. Es una pena porque ha sido él pero me alegro por mi país y por estar en semis», cerraba Luka en Gol Mundial.

Rodrygo Goes tomó la responsabilidad de abrir el desempate para su país y falló. Marquinhos, que rozó el tiro del gol de Petkovic, envió el quinto al palo y el baile de los brasileños se convirtió en lágrimas y drama. La samba eterna ante Corea se convirtió en amargura, cuando ya la mayoría del país debatía dónde debían coser en el escudo la sexta estrella y de qué forma quedaba mejor tanto dorado en la camiseta.

Tendrán que esperar algunos y otros, como Neymar, puede que hayan dicho adiós para siempre a tener en su palmarés un Mundial. Es el mago de este equipo, que volvió para las eliminatorias después de que su tobillo reventara en el estreno. Su talento es lo distinto de este Brasil disciplinado atrás y lo demostró en la jugada del gol, donde llevó el balón al área y regateó al portero que lo paraba todo, como hacía Ronaldo Nazario para anular a los guardametas. Igualó Ney a Pelé como máximo goleador de Brasil (77 tantos), pero nunca algo así tuvo un sabor tan amargo.