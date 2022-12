Rabie Takassa es el coordinador de los ojeadores de la selección de Marruecos en Europa y uno de los artífices de la presencia de la selección africana en semifinales ante Francia. Rabie se mudó a Madrid en 2014 para trabajar con la Federación marroquí en la captación de jóvenes talentos. Ocho años después todo ese esfuerzo se ha visto premiado con un histórico torneo en el que Marruecos ha llegado donde ningún combinado africano lo había hecho antes. Takassa es el responsable de incorporar jugadores al equipo magrebí de la talla de Achraf, Munir o Abdé.

Usted lleva muchos años trabajando para Marruecos. ¿Le sorprende que estén en semifinales?

El seleccionador antes del Mundial dijo que no quería ir a jugar tres partidos y luego marcharse a casa. Al escuchar eso yo sabía lo que decía. Si preguntas a cualquiera por una selección que ha cambiado de míster tres meses antes del Mundial te diría que era imposible llegar tan lejos, pero por cómo trabaja el entrenador...Luego dijo que podía llegar a semifinales o a la final, pocas personas se hubieran planteado eso. El sueño creció poco a poco.

¿Cómo empezó a trabajar para la Federación?

Yo vivía en Marruecos y era jugador del Club Atlético de Tetuán, donde llegué hasta el filial, pero me lesioné la rodilla y lo tuve que dejar. Siempre me formé, observando hasta que me llegó la oportunidad. Vivo en Madrid desde 2014 porque me llamó la federación de Marruecos para empezar con ellos en España y ahora me encargo de coordinar la red de ojeadores de jugadores en Europa. Nosotros proponemos los mejores, son mucho jugadores y somos cinco personas para realizar esta función.

¿Qué rango de edad comprenden los jugadores que analizan?

Nos enfocamos en los jugadores jóvenes, desde los 13 años hasta los 23. No hay selección hasta los sub’16, pero el seguimiento empieza antes. La absoluta se alimenta de la base de jugadores que captamos. Capté a Achraf en 2015, a Munir o a Abdé.

El ojeador de Marruecos es un gran coleccionista de artículos del mundo del fútbol FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cómo fue atar a Achraf para las inferiores de la selección?

A Achraf le empecé a ver en el Ciudad de Getafe, aunque ahí todavía no estaba trabajando en la Federación. Luego, ya con el Real Madrid, propongo a Marruecos que le convoque y le explique que le queríamos. Él aceptó y ya estamos viendo todo su nivel.

¿Es más mérito de una generación o del seleccionador?

Esto es totalmente mérito del entrenador. A estos jugadores les tenía hace poco otro entrenador y la gente no estaba contenta. Esta generación está haciendo historia por culpa del seleccionador. Ha exprimido al máximo las cualidades de cada jugador. Nunca había visto a Boufal defender así, esto no viene de la nada es un trabajo del míster. El trabajo que ha hecho en tres meses es para quitarse el sombrero. Ha logrado meter a Marruecos en las semifinales del Mundial y siempre ha ganado títulos allá por donde ha ido. El seleccionador ha superado la barrera de que el entrenador africano pueda dar el salto al fútbol europeo. Tiene capacidad para entrenar en cualquier lugar del mundo. A él le encanta la liga italiana. Es del norte de Marruecos como yo y nos encanta también el futbol español. Le gusta mucho el tiki-taka y yo le veo entrenando en España dentro de algunos años. Independientemente de lo que hubiera pasado en el Mundial, el objetivo de Marruecos es ganar la Copa de África en 2024. Creo que es imposible que lo haga compatible con un club.

¿Qué me cuenta del famoso “8″, Ounahi, que tanto sorprendió a Luis Enrique?

Pasó por todas las inferiores de Marruecos. A los 18 años firmó por el Estrasburgo en Francia y no tuvo suerte. Decidió bajarse hasta la Tercera división y ahí es donde se empezó a hablar de él. Le dieron espacio para demostrar el talento que tiene y lo hizo muy bien hasta llegar a la Primera francesa. No va a tardar en salir de allí. Nos está sorprendiendo a todos, incluso a los que le conocemos desde hace años. Tiene una gran visión de juego.

Rabie lleva trabajando en la Federación de Marruecos desde 2014 FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Este Mundial marca un antes y un después en el pueblo marroquí en el aspecto social?

Sí, esto supone una gran satisfacción personal y es un orgullo inmenso. Lo que estamos consiguiendo en el campo no se paga con dinero. Para el pueblo de Marruecos es histórico, también para el presidente de la federación, que está haciendo un trabajo impresionante desde 2014. Él ha facilitado todo para que esto se pueda dar. Está teniendo su premio con este Mundial. Esto hace soñar a los chavales para que ellos puedan alcanzar algo parecido. Espero que los clubes también empiecen a trabajar en paralelo con la federación. A nivel social esto deja muy buenos resultados en Marruecos.

Usted cuenta con una gran biblioteca de artículos del mundo del fútbol. ¿Cómo nace esta idea?

Empecé a comprar muchos periódicos y revistas desde que tenía 12 años. He invertido mucho y tengo miles artículos de colecciones muy antiguas desde la década de los 30. Se consigue con mucho esfuerzo y porque al final nos gusta mucho el mundo del fútbol.