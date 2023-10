Nuevo lío en redes entre Casillas y Piqué: "Os podéis ir a la mierda... Tú delante..."

La nueva faceta de Iker Casillas como estrella en redes sociales no deja indiferente nadie. El portero lleva arrasando desde hace meses por sus vídeos de TikTok. “Cuando tengo un día jodido busco a Iker Casillas en tiktok, veo cómo está llevando la crisis de los 40, y de repente todo se relativiza” o “Por favor que le quiten la cuenta de TikTok a Casillas”. Son algunos de los comentarios que día tras días inundan la redes sociales con cientos de usuarios asombrados con el desmelene del que fuera el mejor portero de España y uno de los mejores del mundo.

El excapitán del Real Madrid se ha convertido en toda una estrella en esta la red social en la que acumula casi 5 millones de seguidores en Tik Tok y suma más de 37 millones de 'me gusta' en sus publicaciones. Pero también en Instagram y en "X" -antes Twitter-, donde sus polémicos "tuits" no tardan en volverse virales. Y esto es lo que ha ocurrido con su último pique con Gerard Piqué.

El exdefensa de FC Barcelona, sorprendió en redes sociales con un ofensivo y enigmático mensaje que acaparó la atención de sus seguidores. Todo parece indicar que iba dirigido a sus compañeros de viaje en la Kings League. No en vano, Piqué, como ha demostrado en anteriores ocasiones es un maestro a la hora de vender nuevos formatos y, sobre todo de exprimirlos en redes sociales. Y no duda en alimentar todo tipo de polémicas para mantener a su seguidores enganchados al torneo.

Piqué fue breve y escribió "Os podéis ir a la mierda", generando miles de reacciones de los usuarios pero la bomba llegó con la inesperada respuesta del ex portero internacional a su compañero de selección. "Tu delante para que no me pierda", escribió Iker incendiando de inmediato la red social con cientos de comentarios.

De momento, se desconoce la razón del ofensivo y enigmático posteo de Piqué pero el debate está servido.