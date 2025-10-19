Paco González contra la censura de Javier Tebas: "Es prefranquista. Ha perdido la cabeza"

Paco González, director de Tiempo de Juego de la Cadena COPE, fue muy crítico con Javier Tebas, presidente de LaLiga, por la censura televisiva de las protestas de los futbolistas. El periodista denunció que durante el encuentro entre el Oviedo y el Espanyol no se mostró el parón de quince segundos que los jugadores realizaron para protestar contra el partido Villarreal-Barcelona que LaLiga quiere disputar en Miami. Fue el prólogo de lo que ha ido pasando en todos los encuentros de LaLiga de este fin de semana,

Censura en televisión

“Al margen de las consideraciones que cada uno tenga con llevar el Villarreal-Barcelona a Miami. Ayer cuando iba a empezar el Oviedo-Espanyol, en televisión no se vio nada de esos 15 segundos de parón. De hecho, se hizo una panorámica desde fuera del estadio y cuando la cámara mostró lo que pasaba dentro era un balón desde el área del Oviedo jugado en largo hacia delante”, explicó González.

A partir de ahí, el comunicador desarrolló su crítica hacia el control informativo que ejerce LaLiga sobre las retransmisiones.

“Nos hemos ido acostumbrando a perder ciertos derechos sobre la información que tenemos con esto del fútbol. Si lo piensan, creo que la mayoría van a estar de acuerdo conmigo. Por ejemplo, sale un espontáneo y hemos dejado de verlo. La excusa de que es para que no aparezcan más tontos y no cunda el ejemplo la aceptamos. Cartulinas contra Peter Lim en Mestalla, no se enfocan y lo aceptamos también, aunque en peor gana, para no enfadar a los propietarios de los clubes. Hay un incidente en la grada, no se enfoca, que no quiero un primer plano de un infarto o un mareo, pero te pueden mostrar el sector de la grada. No se puede dejar de mostrar la verdad, pero hemos ido aceptando eso”.

"Todo parte desde Tebas"

El periodista amplió esa reflexión subrayando que esas concesiones se han convertido en una renuncia progresiva al derecho a la información.

“Aceptamos ya de mala gana que no se pueda preguntar a los jugadores, los que están a pie de campo haciendo los partidos de LaLiga, por cosas que no afectan al partido. Hemos ido transigiendo con cosas que al final son pequeños agujeros sobre el derecho que tenemos a recibir una información veraz. Y todo parte desde LaLiga, todo parte desde Tebas. Quiere tener un control exquisito de un producto que es muy bueno y que no dejaría de serlo porque enseñemos que también puede tener una espinilla o un grano. Ayer en el Oviedo-Espanyol no se mostró nada”.

Paco González señaló directamente a Javier Tebas como responsable de esa decisión:

“¿Quién decide esto? Tebas porque no le interesaba que el mundo supiera que los jugadores de LaLiga están contra el Villarreal-Barcelona de Miami. ¿Pero lo tiene que decidir él o los medios de comunicación? Si los jugadores ponen rodilla en tierra por el racismo se enfoca, pero esto no”.

Un texto sobre Gaza

El periodista también criticó el comunicado que LaLiga obligó a leer al narrador del partido, algo que calificó de inaceptable.

“Y no solo eso. Al pobre locutor de televisión que le tocó narrar el partido, y lo digo con todo el cariño, encima de no poder contarlo le dieron un papel con un comunicado sobre la paz. Sin nombrar nada ni a Gaza ni a Israel ni nada. ¿Al mundo le interesa lo que piensa LaLiga sobre el proceso de paz? Obligar a leer a un locutor de un partido de fútbol un texto me parece prefranquista. ¿Qué es esto? ¿Por qué va a leer un texto obligado por LaLiga?”.

González explicó además que el problema radica en que la producción de los partidos depende directamente de LaLiga, lo que permite que se tomen decisiones unilaterales sobre lo que se muestra.

“El que paga al narrador es Movistar o DAZN, pero la que hace la producción del partido es LaLiga, por eso no enfocan el parón de los 15 segundos”.

El periodista cerró su intervención con una advertencia sobre la pérdida de libertades informativas y una dura crítica personal al presidente de LaLiga.

“¿De verdad que no hemos ido perdiendo derechos y libertad? ¿No se puede decir que se ha parado un partido de fútbol? Tebas está perdiendo la cabeza porque si a él se lo hicieran con otros caudales informativos le molestaría”.