Las Palmas - Real Madrid: el plan para ganar al equipo de Ancelotti

La U. D. Las Palmas de García Pimienta es la octava en la clasificación y, sin embargo, es el tercer equipo de LaLiga que más pases da y que más posesión de balón tiene. Sólo por detrás del Real Madrid y el Barcelona. El equipo de Carlos Ancelotti es el conjunto que más pases da y el de Xavi Hernández el que más posesión suma.

Las Palmas es el tercero, pese a que en la clasificación está lejos de ambos. Quizá es, con el Girona de Míchel, el equipo con más estilo de la categoría: «Al Madrid hay que intentar competirle de tú a tú. Si tenemos el balón algo más habremos ganado. Ya se lo quitamos allí, en el Bernabéu», decía ayer García Pimienta, entrenador del equipo de las islas. Para él, tener la pelota es el mejor modo de defenderte. «Tenemos que tener la personalidad que el equipo muestra siempre. Sabemos contra quién jugamos y la calidad que tienen los jugadores del Real Madrid, que pueden tener un mal día a nivel de conjunto pero las individualidades ganan partidos, va a ser un partido muy bonito seguro y que la afición y el equipo harán esa comunión que hay siempre para intentar luchar por todo», insistía. «Si te pones a mirar a los jugadores del Real Madrid tenemos un problema. Si nos miramos a nosotros, hemos sido capaces incluso de quitarles el balón allí, sin ser nuestro mejor partido. Pasa por ser protagonistas, por tener personalidad y hacer todas las cosas buenas que hacen los jugadores, para que el Real Madrid no tenga la opción de tener el balón y atacarte más veces», comentaba.

Carlo Ancelotti conoce bien al rival. «Intentaremos sacar lo mejor de nosotros en un partido que puede ser complicado porque Las Palmas juega muy bien al fútbol, toca muy bien, defiende bien y será exigente», decía el entrenador madridista. Su equipo presumía de solidez hasta los encuentros de la Supercopa, después ha recibido muchos goles, aunque haya ganado todos los partidos menos el de la Copa contra el Atlético: «En noviembre y diciembre hemos sido redondos en este aspecto. El equipo ha sido sólido, lo que no ha sido en los últimos cuatro partidos. Hemos marcado un montón de goles pero hemos encajado también. Hemos perdido solidez pero no depende del hecho de que no estuviera Valverde en esta posición porque ha sido una emergencia, ya que Tchouameni y Camavinga estaban lesionados. Ahora están bien. Tenemos que volver a la solidez que teníamos antes, estando un poco más concentrados y contundentes atrás», pedía Carlo Ancelotti al centro del campo del equipo blanco.

Las Palmas le va a exigir un partido de mucha atención. «Cuando no tengamos el balón, defensa alta y adelantada. Al Barça le provocamos muchísimos fueras de juego», repetía ayer García Pimienta. Pero también avisaba del riesgo de jugar de ese modo: «Si ejecutamos mal esa manera de defender el Real Madrid nos va a pasar por encima». Porque si la presión no se hace al mismo tiempo que se adelanta la defensa, el equipo se queda completamente vendido.

Las claves de las Palmas contra el Real Madrid

Tener la pelota y tener personalidad

Sin balón, defensa alta y adelantada

Presión.

Que no lleguen balones a Vinicius

Para el Real Madrid es un partido en el que puede aprovechar la velocidad de Vinicius y Rodrygo a la espalda. «A Vinicius hay que pararle, lo intentaremos entre todos», continuaba García Pimienta. «Hay que intentar que le lleguen pocos balones. Y cuando los tenga, que se vaya para donde nos interese a nosotros», explicaba, aunque desde el plano teórico todo parece más fácil. Ni Vinicius ni Rodrygo van a tener a un futbolista detrás como Bellingham.

El inglés se pierde el partido porque contra el Almería vio la quinta amarilla, la que supone sanción. «Tampoco jugó en la ida y nos ganaron. El Madrid lo suplirá, sin duda. No pondrán excusas. A mí me hubiera gustado que estuviera porque todos queremos ver a los mejores siempre en el campo», decía valiente el entrenador de Las Palmas.

A Ancelotti no le preocupa la baja del inglés. «Brahim puede ser un sustituto, obviamente, pero podemos evaluar también la presencia de Joselu, que puede ser otra opción para reemplazarle. Como hemos hechos muchas veces, hemos sido capaces de suplir la ausencia de jugadores importantes y va a ser lo mismo contra Las Palmas». Más que el fútbol, en el Real Madrid están pendientes de los árbitros.

El entrenador respondió a Laporta: «Aquí no tenemos que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años en el fútbol español. Ahí esta el problema del fútbol español, no de la Liga adulterada porque no lo está. Ha tenido un problema el fútbol español y la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están haciendo investigaciones», decía el italiano tras las declaraciones de Laporta de que LaLiga estaba adulterada: «El problema del fútbol español en los últimos 20 años ha sido este. No hay que desviar el tiro porque no tiene sentido».