Preocupación máxima en el Real Madrid: Xabi Alonso, con solo dos defensas disponibles

La situación del Real Madrid comienza a ser muy preocupante. La derrota ante el Celta de Vigo en el Bernabéu ha provocado una oleada de negatividad donde todo el mundo ha quedado señalado. Son momentos difíciles en el club blanco, que debe reponerse rápidamente ya que tiene que hacer frente a un partido importante esta misma semana ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Sin embargo, las sensaciones y la derrota de ayer no son lo único destacado en el conjunto de Xabi Alonso. Y es que el Madrid se enfrenta a una situación de emergencia sin precedentes después de las numerosas bajas sufridas.

El club blanco cayó derrotado 0-2, pero lo más dramático fueron las lesiones y los sancionados. Eder Militao fue sustituido en el minuto 24 debido a una lesión aparente en los isquios, mientras que Fran García y Álvaro Carreras fueron expulsados del encuentro por doble amarilla.

Con estos tres futbolistas fuera de juego, el Madrid se enfrenta a un auténtico drama en la defensa.

Solo dos defensas de la primera plantilla disponibles

Con el partido concluido, Militao, Carreras y Fran García no estarán disponibles en el siguiente encuentro de liga. En el caso del central brasileño, se espera que su baja sea de larga duración. Sin embargo, Carreraspodría enfrentarse a dos partidos de sanción mientras que Fran García estará un encuentro en la grada.

De esta forma, el Real Madrid solo contará con dos defensas para el siguiente partido. Los blancos visitarán Mendizorroza con Asencio y Rüdiger como únicos jugadores que podrán saltar al terreno de juego de la primera plantilla. Una auténtica pesadilla para Xabi Alonso, que ha visto como ha perdido en el camino a Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, David Alaba y Ferland Mendy.

Las alternativas del Real Madrid

Ante la falta de jugadores, Xabi Alonso se verá obligado a tirar de jugadores del Real Madrid Castilla. Ya lo hizo este domingo al convocar a Joan Martínez, aunque el central del filial no pudo disputar ningún minuto.

Tan solo Dean Huijsen tiene posibilidades de llegar a la cita de este próximo domingo contra el Alavés. El español ha sido baja en los últimos partidos por una sobrecarga pero parece que podría estar recuperado.

No obstante, el problema reside en los laterales. Arnold, Fran García, Carreras y Carvajal estarán fuera de la convocatoria, por lo que la única opción de Xabi Alonso es la de colocar a Fede Valverde y Camavinga de laterales.

Militao podría estar 3 meses KO

Eder Militao se suma a la larga lista de lesiones del Real Madrid. Corría el minuto 20 de encuentro cuando, tras una carrera a la espalda, el brasileño se echaba el brazo al isquio. Los médicos tuvieron que entrar al terreno de juego y Militao fue sustituido.

Una lesión que parece grave puesto que el jugador no pudo abandonar por su propio pie, teniendo que ser ayudado por dos asistentes para alcanzar el túnel de vestuarios. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que la lesión podría mantener al brasileño fuera hasta tres meses por una posible rotura en el muslo izquierdo.

Sin embargo, las pruebas definitivas de hoy servirán para confirmar el alcance exacto de la lesión. Una baja que sin duda tiene un gran impacto en el equipo y que se suma a la larga lista, comprometiendo los próximos partidos antes del parón de Navidad.