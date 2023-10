Real Madrid - Osasuna, en directo LaLiga: Sorpresas en el once de Ancelotti

Con Alaba lesionado y Nacho sancionado, al Real Madrid le faltaba un central contra Osasuna. «Alaba no está aún a tope y no va a jugar. Tenemos la opción de Mendy o de Tchouameni. Nos adaptaremos bien y el trabajo defensivo depende del equipo, no de individualidades. La preocupación del partido es que jugamos con un rival muy bien organizado. A Tchouameni le hemos probado en estos dos días de entrenamiento y tiene actitud defensiva: es bueno en los duelos y de cabeza», decía ayer Ancelotti. En ataque lo demostró el otro día en Girona, marcando un gol. «Por fin», dijo. «Mendy es defensa y está acostumbrado a jugar en la línea de atrás», continuaba el técnico, que se fía más de Tchouameni y va a ser central.