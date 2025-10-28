Alessandro Lequio advierte a Lamine Yamal tras su mal partido ante el Real Madrid: "Tiene fecha de caducidad si no cambia"

Lamine Yamal es noticia dentro y fuera del campo. Sus declaraciones y actitud en la previa del Clásico del fútbol español sumado a su pobre partido frente al Real Madrid, pone a la joven estrella culé en el ojo del huracán. Además, en el día de ayer fue noticia por ser el supuesto comprador de la lujosa casa en Barcelona en la que Gerard Piqué había vivido con Shakira. Esta noticia inmobiliaria fue analizada por la mesa de tertulia de 'Vamos a ver', en la que se encontraba Alessandro Lequio, que no dudó en atizar a Lamine Yamal, saliéndose del guion del programa, advirtiéndole de que "tiene fecha de caducidad si no cambia de guion".

Real Madrid F.C Barcelona. Lamine Yamal y Carvajal se enzarzan al final del partido. Jesœs G. Feria Fotógrafos

Alessandro Lequio hizo referencia a la supuesta disciplina de la estrella del Fútbol Club Barcelona y la Selección Española, una disciplina que de momento brilla por su ausencia según el contertulio de Telecinco. "Lamine Yamal es un genio precoz pero con fecha de caducidad si no cambia el guion. El talento te abre la puerta, pero la disciplina es la que te deja quedarte dentro", espetó Lequio, que encontró el apoyo de Carme Borrego dentro de la mesa de tertulia del magacín de sobremesa de Mediaset, comentando la hija menor de María Teresa Campos que "Lamine Yamal le irá bastante mal si no cambia el chip".

El mal partido de Lamine Yamal ante el Real Madrid en datos

Según los datos de OPTA, Lamine Yamal completó un Clásico discreto en términos ofensivos, pero dejó algunos registros destacables en otros aspectos del juego. El extremo de 18 años fue el jugador de campo del FC Barcelona que más balones recuperó, con seis recuperaciones, igualando la cifra de Frenkie de Jong, aunque solo por detrás del portero Wojciech Szczesny, que sumó ocho. En el apartado de regates completados, Yamal también fue el mejor culé con cuatro, una cifra modesta que refleja las dificultades colectivas del equipo para generar desequilibrio; el siguiente fue Marcus Rashford, con solo dos. En comparación, el madridista Vinícius Júnior lideró el Clásico con cinco regates exitosos, pese a haber jugado 27 minutos menos. En cuanto a presencia ofensiva, Yamal participó en 19 acciones en el último tercio del campo, siendo superado por los centrocampistas Pedri (29) y De Jong (25), lo que subraya su limitada incidencia cerca del área rival.