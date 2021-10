El sorprendente trueque que el Arsenal propone al Real Madrid

Fútbol

El Arsenal está mirando el mercado de fichajes para reforzarse en el mes de enero y según asegura el periódico The Sun, el equipo de Londres quiere hacer un trueque con el Real Madrid. El Arsenal desea tener a Bale y para ello le ofrece al Real Madrid a Lacazette.

Ambos jugadores están en el último año de sus contratos, y se rumorea que los Gunners están ansiosos por dejar marchar a su jugador en el mercado de invierno.

Según publica “The Sun” el equipo de Mikel Arteta está ansioso por traer al ícono del Tottenham, Gareth Bale, de regreso al norte de Londres. Bale pasó la última campaña cedido con los Spurs, antes de regresar a Los Blancos, donde recuperó su lugar en el once inicial con la llegada de Carlo Ancelotti. Pero no ha vuelto a jugar desde el 28 de agosto con el Real después de sufrir una lesión. Gareth Bale podrá estar disponible para el encuentro de Champions ante el Shakhtar Donetsk del próximo 3 de noviembre en casa. También para el de ese mismo fin de semana ante el Rayo Vallecano, cuatro días después, en el Santiago Bernabéu. El delantero del Real Madrid no llega ni al próximo partido contra el Shakhtar en Ucrania, ni al Clásico del 24 de octubre en el Camp Nou. Ancelotti podrá recuperarle antes del siguiente parón de selecciones.

A pesar de las preocupaciones sobre su estado físico, el Arsenal está interesado en asegurar sus servicios. Y para ello, según el diario británico, el Arsenal ha ofrecido Lacazette al Real Madrid a cambio del delantero galés. Sin embargo, el tricampeón de la Premier League ha hecho al club blanco que el internacional galés tendría que rebajar sus demandas salariales.

Bale, de 32 años, está cumpliendo su último año de contrato con el Real Madrid y los rumores sobre su retirada en el verano de 2022 no paran de aumentar. El galés está actualmente recuperándose de una lesión y no reaparecerá hasta noviembre. Lacazette, de 30 años, acaba contrato en junio de 2022.

Más clubes interesados

Pero este no es el único equipo inglés interesado en su fichaje. El Newcastle, un equipo deprimido, con sus aficionados enfadados con los dueños, se ha convertido en el club más rico de la Premier y del planeta. Y puede empezar a fichar ya en el mercado de enero. Según revelaron los medios ingleses la pasada semana, los fichajes de los que se están hablando afectan al Real Madrid. Un futbolista que gusta es Gareth Bale, que en el Real Madrid tiene los días contados y según The Sun podía ser uno de los fichajes. Además, allí podría reencontrase con Keylor Navas, que puede buscar una salida del PSG, donde la llegada de Donnarumma le ha restado minutos.