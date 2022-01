¿Qué le pasa a Bale?: “No está bien y tiene miedo...”

“Gareth Bale no está lesionado pero no se encuentra bien, no está cómodo en el trabajo colectivo y tiene miedo”. Con estas palabras el técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti ha avivado el misterio entorno al galés. El técnico confirmó que el jugador, al que aún le quedan seis meses de contrato, desaparece de la copa y tampoco estará contra el Valencia. “Está haciendo trabajo individua, nos lo llevaremos a Arabia Saudí para ver si esta disponible para la Supercopa”, zanjó.

La previsible última temporada de Gareth Bale en el Real Madrid está siendo todo un enigma y el club ya ni siquiera publica partes médicos sobre el galés. La única evidencia es que el club blanco paga una millonada al jugador por estar en el gimnasio.

Y es que el galés, que regresó del Tottenham en verano para ayudar en el ataque de Carlo Ancelotti, empezó sumando fue titular en todos los partidos de La Liga, e incluso convirtió un gol en el empate ante Levante. Además, en la selección galesa también tuvo un gran rendimiento en los últimos partidos por las Eliminatorias Europeas, en las que marcó un hat-trick ante Bielorrusia. Tras la confirmación de que padece una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, todo cambió.

Una millonada por no jugar

Lleva sin jugar desde el pasado mes de agosto y su futuro es incierto. El jugador llegó al conjunto blanco en 2013 a cambio de 101 millones de euros, cantidad que el permitió en su día ser el fichaje más caro de la historia del club merengue. Si embargo su rendimiento deja mucho que desear y los aficionados del Real Madrid confiesan su “hartazgo” con el jugador. Tal y como desvela el diario AS, el minuto jugado de Bale esta temporada equivale a 88.000€. Lleva sin jugar 140 días y ni siquiera estará disponible para la Copa del Rey.

El Merengue invierte 17 millones netos por temporada sólo en Bale y hasta el momento ha jugado 223 minutos y con Gales nueve minutos más. Su regreso a las canchas es un misterio y la precisión sobre su lesión también. En este contexto, el diario deportivo Sport realizó un análisis en el que explica la millonada que está ganando el galés de 32 años a pesar de no estar jugando.

Bale cobra 41.095 euros al día y acumula 129 días sin jugar con su equipo desde que se lesionó en agosto. Teniendo en cuanta que son más los días que ha estado sin jugar que los que efectivamente compitió, al Madrid le han costado cada uno de los tres partidos que jugó esta temporada más de 2 millones de euros. Es decir que tras la lesión del 28 de agosto, Bale ganó más de 5 millones por entrenarse en el gimnasio.

¿Salida en enero?

Mucho se ha rumoreado de su salida en este mercado de invierno. Primero llegaron los rumores de una supuesta oferta del Tottenham y ahora desde Inglaterra apuntan el interés del Newcastle de Mohamed Bin Salmán. El nuevo millonario del fútbol mundial estaría dispuesto a poner 20 millones sobre la mesa de Florentino Pérez en concepto de traspaso y asumiría la totalidad de la ficha del delantero.

Con contrato hasta el verano de 2022, es un negocio redondo para el Real Madrid teniendo en cuenta que Bale podría abandonar la entidad a coste cero llegado el verano.