El Real Madrid acelera: así están los fichajes de este verano

Mientras otros equipos buscan el modo de fichar porque las cuentas no le salen de ninguna manera, el Real Madrid, el mejor equipo de Europa, va paso a paso, sin prisa, pero siguiendo un plan determinado para reforzar la plantilla y seguir siendo igual de competitivo el curso que empezará el 10 de agosto en la Supercopa de Europa, contra el Eintracht. El plan es mantener lo que se tiene y fortalecerlo con nuevas llegadas. En la defensa, donde Alaba y Militao fueron pilares del camino triunfal en LaLiga y en la Champions, habrá un nuevo competidor. Rudiger fue el primer fichaje de la temporada, un futbolista que ha llegado libre y que supone un salto de calidad importante en esa línea. No tiene pinta de que se vaya a reforzar más, a la espera de lo que suceda con la cesión de Odriozola, que esta temporada ha jugado en la Fiorentina, en Italia, y que tiene muchas ganas de volver. Falta también saber qué sucede con Vallejo, cuyo papel en los últimos compases de la temporada le ha dado confianza tras apenas haber tenido oportunidades antes.

Ahora, lo que toca es el centro del campo, donde el objetivo principal es el francés Tchouameni, centrocampista de 22 años, al que pretendía el PSG, pero el Real Madrid se ha adelantado y está muy cerca de hacerse con su fichaje. Es un mediocentro que llegaría para que la línea de creación del equipo de Ancelotti sea casi insuperable. En la eliminatoria contra el Manchester City el Real Madrid terminó el partido sin Casemiro, Kroos y Modric, porque consideraba que la potencia de Camavinga y Valverde era lo que necesitaba. Era el plan B, que apenas usó durante el principio de la temporada y que resultó fundamental para conquistar el campeonato cuando el equipo empezó a dar síntomas de cansancio y necesitó más energía en la segundas partes de los encuentros.

El joven centrocampista francés llega para compartir minutos con Casemiro, un futbolista que acabó el curso mucho mejor de lo que empezó. A Ancelotti le gustaría tener un recambio para cada posición y la del brasileño era una para la que no tenía. Es una posición que no ha sido fácil de en el Real Madrid, al que le ha costado encontrar un hombre para esa zona tan específica. El entrenador italiano ha colocado a Kroos y a Camavinga en esa demarcación, pero ninguno de los dos cumple a la perfección ese papel. Al primero le faltan recursos defensivos y al segundo aún le falta orden para ocupar un puesto tan delicado e importante en el funcionamiento del equipo.

Aún faltan por precisar las cifras de un fichaje con presente y mucho futuro, y que asegura una de las ideas que persigue el Madrid desde hace tiempo, encontrar el recambio al centro del campo que ha regido el equipo en esta sucesión de años de coleccionar Champions. Ahora se busca que la transición sea lo más dulce posible: aprovechar al máximo a los clásicos y que los más jóvenes adquieran experiencia.

Por eso la llegada de Tchouameni va casi a coincidir en el tiempo con la renovación de Modric. En septiembre cumplirá 37 años, pero no ha habido ninguna duda acerca de su renovación por un año. El papel del jugador croata, que esta semana recibió un homenaje con su selección, ha sido fundamental en muchas fases de la temporada, y para la memoria sentimental de los aficionados del Real Madrid quedarán su carrera contra el PSG en el comienzo de la jugada de segundo tanto del Bernabéu y su pase a Rodrygo para igualar la eliminatoria que se escapaba contra el Chelsea. Modric, a diferencia de Sergio Ramos, sí que aceptó renovar de año en año. El Real Madrid no quiere hipotecarse con futbolistas que alcanzan determinada edad porque los contratos largos dan lugar a un ocaso largo. Modric aceptó su papel y también ganarse la renovación con lo que hiciese en el campo. No hay ninguna duda de que lo ha conseguido.

Tanto el centrocampista como el club llegaron al acuerdo de renovación sin ningún problema. Una de las dudas que falta por resolver en este mercado de verano del Real Madrid es si se va a fichar un delantero. En el club no van a hacer grandes desembolsos para una línea que con Benzema y Vinicius difícilmente es mejorable, pero si Jovic y Mariano se marchan se necesita un delantero.