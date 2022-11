Invasión ultra del Celtic en Madrid: los violentos incidentes de la afición “más ejemplar” según la UEFA

El Real Madrid vs Celtic está propiciando una previa ilimitada de incidentes desde el pasado lunes en Madrid. La Policía ha tenido que cargar contra los aficionados que no paraban de tirar botellas en las calles de Madrid. Se estima que han llegado más de 10.000 hinchas, aunque solamente podrán entrar al campo unos 2.000. De momento, el aforo general se mantiene en 62.000 en un partido donde los blancos tienen que ganar para no complicarse pasar como primeros de grupo. La Policía Nacional se vio obligada a desalojar en la estación de trenes Vialia-Los Llanos, en Albacete, a unos ultras que viajaban de Alicante a Madrid y que mostraban actitudes violentas. Esto supuso un retraso en el tren de casi una hora de espera para los pasajeros.

Police vs Celtic fans in Madrid today @CelticFC pic.twitter.com/0NkWM18Sg2 — Fitba Culture 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@fitbaculture) November 1, 2022

La Delegación del Gobierno de Madrid activó de manera protocolaria un dispositivo de seguridad ante el partido de la UEFA Champions League. La Comisión Antiviolencia ha catalogado el encuentro como ‘de alto riesgo’ y están muy atentos de evitar posibles accidentes. El operativo cuenta con 385 agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad Especial de Caballería y de la Brigada Provincial de Información. Todos ellos tendrán el objetivo de vigilar los aledaños del estadio. Aparte, también se unirán 80 agentes de la Policía Municipal de Madrid, 40 componentes del Samur-Protección Civil, 3 del Cuerpo de Bomberos, 62 miembros de Cruz Roja y 1.254 vigilantes de seguridad del Real Madrid.

Insoportable la afición del Celtic FC, ya desmadraron todo. pic.twitter.com/tw5x8GnH5x — Kayleigh (@DrDoctorPlease) November 1, 2022

El Celtic Park roza en todos los partidos un lleno total con 60.000 seguidores apoyando a su equipo en cualquier situación. Esto fue un aliciente positivo a la hora de conseguir tanto en 2004 como en 2017 que fueran premiados por la FIFA como la afición más ejemplar del mundo. Un mérito que, por lo visto en las calles de Madrid, parece estar más vinculado a lo puramente acontecido dentro del campo. Se teme que los 8.000 aficionados que están sin entrada puedan intentar dar problemas durante el partido en establecimientos cercanos al Bernabéu e incluso intentando colarse al estadio. Los fantasmas del Barcelona con el Eintracht en el Camp Nou son un precedente a evitar.