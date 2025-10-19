Royston Drenthe es hospitalizado de urgencia tras sufrir un derrame cerebral

El exjugador internacional Royston Drenthe, conocido por su paso por el Real Madrid y la selección de los Países Bajos, ha sido trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un derrame cerebral, según informan medios locales.

El incidente habría ocurrido en las últimas horas, y aunque los detalles sobre su estado actual son limitados, fuentes cercanas al entorno del futbolista han confirmado que se encuentra bajo observación médica intensiva. La noticia ha generado una ola de preocupación entre aficionados y excompañeros, que han comenzado a enviar mensajes de apoyo a través de redes sociales.

Drenthe, de 38 años, tuvo una carrera destacada en clubes como Feyenoord, Real Madrid, Everton y Reading, y más recientemente se había dedicado a proyectos musicales y empresariales. Su entorno ha pedido respeto y discreción, mientras se espera un parte médico oficial que confirme la evolución de su estado.

La comunidad futbolística permanece en vilo ante el inesperado episodio que afecta a uno de los talentos más carismáticos del fútbol neerlandés de los últimos años.