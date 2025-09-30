Ryanair bromea con no aceptar una maleta con las iniciales del Real Madrid y alaba una del Atlético

El Real Madrid aterrizó este lunes en Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty hoy martes en el marco de la Champions League, un partido que, más allá de los puntos en juego, representa un viaje físico y emocional de más de 6.000 kilómetros. No solo se trata del desplazamiento más extenso para los blancos en esta edición del torneo, sino también de una oportunidad clara de pasar página tras la dura derrota sufrida en el derbi madrileño.

El conjunto merengue llega a Almaty con la misión de reencontrarse con su mejor versión. El revés ante el Atlético de Madrid, un doloroso 5-2 en el Metropolitano, dejó cicatrices que no se curan con palabras, pero sí pueden empezar a cerrarse con una victoria. Así lo dejó entrever su entrenador, Xabi Alonso, quien, al ser consultado por la prensa sobre ese resultado, optó por no remover el pasado.

El rival en esta jornada es el Kairat Almaty, un club que, si bien no parte como favorito, se hace fuerte en su casa y lleva con orgullo el estandarte de representar al equipo más al sudeste de toda esta Champions. Jugar en Kazajistán supone un desafío logístico, de adaptación horaria y climática, pero también un reto mental para cualquier equipo europeo acostumbrado a otro ritmo de competición y entorno.

El viaje largo, el cambio de huso horario y la presión tras la derrota han llevado al cuerpo técnico a planear ciertas rotaciones. Alonso sabe que necesita refrescar piernas y cabezas, por lo que este encuentro se perfila como un banco de pruebas para algunos jugadores menos habituales, sin descuidar la exigencia que supone la competición continental. Es, al fin y al cabo, una mezcla de necesidad y oportunidad: dar minutos a los que esperan su momento y, al mismo tiempo, levantar la moral del grupo.

Mientras, Kylian Mbappé fue captado por las cámaras mientras descendía del avión, con su maleta en mano y rodeado del calor de un recibimiento local entusiasta. Hasta ahí, todo parecía rutinario. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: en su equipaje, aparecían bordadas las iniciales “R M”.

La foto fue compartida en redes sociales y la aerolínea Ryanair, conocida por su estilo descarado en redes, no dejó pasar la oportunidad y publicó una respuesta cargada de sarcasmo: “Esa maleta no la aceptamos, pero por fea”, escribió en su cuenta oficial.

Lo que siguió fue una avalancha de reacciones. Entre los numerosos memes que surgieron como respuesta a la publicación de la aerolínea, uno de los que más repercusión tuvo fue el de un aficionado del Atlético de Madrid, que compartió una maleta con los colores rojiblancos y el escudo colchonero. A eso, Ryanair volvió a contestar, esta vez con una sola palabra que avivó aún más la llama de la rivalidad: “Mejor”.