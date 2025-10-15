Saúl Ñíguez habla alto y claro de su salida del Atlético: "No fue sincero, he visto pruebas..."

A pesar de que Saúl Ñíguez tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, el pasado mes de julio dejaba de pertenecer al Atlético de Madrid. En un principio su salida se hizo efectiva para facilitar su marcha al Trabzonspor. Sin embargo, tras frustrarse su fichaje por el conjunto turco por “motivos personales”,el cuadro colchonero le dio la carta de libertad para su desembarco en el Flamengo.

Así pues, tras vestir la camiseta rojiblanca en 427 ocasiones, el noveno jugador en la historia del Atlético de Madrid con más partidos, Saúl Ñíguez puso rumbo a una nueva aventura en Brasil.

Ahora, el futbolista se ha sincerado sobre la salida del club rojiblanco y ha pasado a factura a aquellos que su opinión no actuaron de la manera correcta. En una entrevista con Manu Carreño en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER, el exjugador del Atlético de Madrid recordó cómo fue la charla con Simeone en la que el entrenador le dijo que no entraba en sus planes: "La temporada que yo me iba a ir vino y me dijo que no contaba conmigo. Hasta él mismo se sorprendió de cómo le contesté, no se esperaba que solamente le agradeciera. Es difícil decirle a un jugador que lleva tantos años contigo 'oye, el año que viene prefiero que no estés, prefiero contar con otros jugadores. Un jugador le puede echar muchas cosas en cara al entrenador, pero yo fue todo lo contrario. Le dije 'míster, me has dado la oportunidad de cumplir mi sueño, de jugar en el Atlético de Madrid, me has enseñado un montón, gracias', comenzó relatando.

"Siempre ha ido de cara, hay otras personas que no y es lo que más daño me ha hecho personalmente", añadió.

Duro reproche a Andrea Berta

En este sentido, Saúl desveló cómo se sintió durante sus últimos meses en el club y señaló al directivo que no fue "sincero" con él: "Era una persona de la casa, que siempre ha intentado ayudar al Atlético de Madrid en todas las facetas, aunque había gente que me decía 'es que no te bajas el sueldo' Yo me bajé el sueldo cuando me lo pidió el Atleti, he cobrado en pagarés cuando me lo ha pedido… Incluso ahora he hecho otras cosas para que puedan tener más facilidades. Siempre he dicho que sí a todo lo que ellos han querido. Me extraña mucho esa energía negativa que había alrededor de mí, por eso decidí marcharme. Había personas en el club de las que no sentía cariño. Miguel Ángel, Cerezo, el Cholo… Esa gente me mostraba mucho cariño. El director deportivo, Andrea Berta, no fue totalmente sincero conmigo en muchos momentos. Yo he visto pruebas, se lo he dicho a él y me decía que no, pero yo he visto las pruebas. Eso me dolió; si Andrea hubiese hecho bien las cosas conmigo, nos sentamos todos, yo lo entiendo y buscamos una solución".

Por otra parte, el futbolista ilicitano no esconde que estaría encantado de regresar al Atlético de Madrid. Eso sí, el centrocampista ha admitido que es improbable que los colchoneros se planteen recuperarle. "Claro que quiero volver, pero no creo que se dé. Claro que volvería, estaría en Madrid, en mi casa. En mi club, el que me ha dado la vida. Llevo desde los 12 años. Poder y ayudar es bonito. Ahora estoy en Flamengo, muy contento, desde el primer día me han mostrado un cariño enorme, desde el día de mi presentación. No me lo esperaba para nada, no he demostrado nada al club, solo he jugado siete u ocho partidos", concluyó.