Un túnel en Mestalla homenajeará a las víctimas de la DANA en el primer aniversario

El Valencia, junto a su Fundació VCF, han instalado en el túnel del estadio de Mestalla un mural para homenajear a todas las personas afectadas con motivo del primer aniversario de la trágica dana del 29 de octubre de 2024.

En el mural luce el mensaje 'Units Com Sempre' acompañado de cinco fotografías que muestran el homenaje que se rindió en el Valencia-Betis en Mestalla después de la catástrofe, un campo de las localidades afectadas totalmente destrozado, las afueras de Mestalla llenas de alimento para donar e imágenes de los afectados quitando barro.

A parte del mural, el club acogerá hasta el 5 de noviembre la exposición 'Units Com Sempre', igualmente vinculada a la dana, en el Palco VIP de Mestalla. La catástrofe de la DANA, donde más de 220 personas perdieron la vida, también levantó una enorme ola de solidaridad en todo el país, con donaciones masivas y miles de personas yendo a la zona afectada a ayudar en las tareas de limpieza y reconstrucción.

Además de paneles con fotografías y textos explicativos, se exhiben camisetas que clubes españoles y extranjeros donaron en su día. Tanto el mural en el túnel como la exposición en el Palco se encuentran dentro del recorrido del Tour por el estadio.