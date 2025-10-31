Xabi Alonso: "No hay represalias contra Vinicius"

Xabi Alonso compareció este viernes ante los medios en Valdebebas con la serenidad y el control habitual, pese al huracán Vinicius que ha apagado un poco la victoria en el Clásico

El técnico quiso cerrar definitivamente el asunto con un tono conciliador. “El miércoles tuvimos una reunión con todos y Vinicius estuvo impecable”, reveló. “Habló con sinceridad y estuvo muy bien. Para mí, queda zanjado”. Preguntado por si el jugador le había pedido perdón personalmente, Alonso no buscó titulares: “Lo más importante es que habló con sinceridad”.

Xabi: "Comunicado valioso"

Se le insistió en si habría castigo para el futbolista. “No, ninguna represalia”, respondió de manera escueta. Su intención era evidente: poner fin a un tema que había dominado las tertulias. “Vinicius cita a todos, pero no le cita a usted”, le insistieron. Alonso, de nuevo, optó por la templanza: “Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad, habló con el corazón. Lo más importante es lo que dijo y quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema”.

Su paciencia se puso a prueba cuando se le preguntó si había sido “el caso Vinicius” el más difícil de gestionar desde que llegó al banquillo del Real Madrid. “Creo que ya he dado suficientes explicaciones”, replicó. “Respeto que vuestro foco esté ahí. Quedó cerrado el miércoles. Venimos de muy buena semana. Lo que me preocupa es el Valencia. Os entiendo, pero entendedme a mí”.

Gestión de vestuario

Y habló de cómo se gestiona un vestuario: "Siendo yo mismo. Lo más importante es ser auténtico, no tratar de impostar nada. Siempre pensar en lo mejor para el equipo. Siempre tener buena relación, dentro del respeto, pero sabiendo que no todos son iguales. Hay que tener inteligencia emocional".

No piensa que el episodio se vaya a repetir: "Creo que el equipo y todos, Vinicius está enfocado en lo más importante. Todos quieren estar en el campo. En enfoque es el mismo. Queremos ir de una manera segura".

Alonso quiso mirar hacia adelante, insistiendo una y otra vez en la necesidad de mantener la concentración y la energía frente a un rival peligroso.

“Tras una primera semana muy positiva, llega otra exigente”, comenzó el técnico blanco, estableciendo el tono de su intervención. “Queremos cerrar este bloque con energía positiva. Mañana empezamos contra el Valencia”, añadió.

Le preguntaron por los minutos de Mbappé: "Siempre me preocupa la carga de minutos y no quiero estrujar demasiado a los jugadores. Hay un momento en los que tienes que gestionar esos espacios. Hay que entender los momentos para todo, así ha sucedido y va a suceder, y ya veremos de cara al futuro”.

Y sobre los cuatro centrocampistas “Sabíamos que era una fortaleza que tenemos y que la podíamos utilizar no solo para un partido puntual. Es un planteamiento que nos va a dar competitividad y solidez. Salió bien, no solo tácticamente sino anímicamente. La preparación fue buena y esa es la base para que el planteamiento funcione. El Clásico está apartado, pero nos dice cosas de cara al futuro”.