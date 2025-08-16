El Granada se queda sin inscribir a sus cuatro últimos fichajes

El Granada no ha logrado inscribir en LaLiga a sus cuatro últimos fichajes, que son baja para el partido de este sábado ante el Deportivo de la Coruña en el Estadio Nuevo Los Cármenes, que abre la temporada para los rojiblancos.

El extremo senegalés Souleymane Faye, el extremo José Arnaiz, el delantero Jorge Pascual y el lateral Diego Hormigo son los jugadores cuya ficha no ha podido tramitar el Granada por tener excedido actualmente su límite salarial.

Souleymane Faye y Jorge Pascual iban a ser titulares ante el Deportivo de la Coruña, mientras que también tenía opciones de jugar de inicio José Arnaiz, fichaje estrella de los granadinistas en esta pretemporada.

Esta circunstancia, unida a las lesiones de Pau Casadesús y del argentino Lucas Boyé más la sanción de Pedro Alemañ, hace que el técnico José Rojo ’Pacheta’ solo tenga a su disposición para el partido a 14 jugadores de la primera plantilla.

De hecho, en el once inicial ante el Deportivo de la Coruña hay dos jugadores a los que el Granada busca salida en el mercado estival, que son el camerunés Martin Hongla y el israelí Shon Weissman.