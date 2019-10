Luka Jovic todavía no se ha estrenado con el Real Madrid como goleador. No ha jugado ni un minuto ni contra el Granada ni frente al Brujas, y esa falta de continuidad parecía ser la razón de su no convocatoria para los partidos que Serbia tiene en este parón frente a Paraguay y Lituania.

Pero según el diario AS, el motivo del seleccionador fue un desplante en la anterior convocatoria. En aquellos dos partidos de septiembre, Jovic solo jugó tres minutos ante Portugal y alegó una lesión para no jugar ante Luxemburgo.

El siguiente fin de semana (seis días después) Jovic jugó ocho minutos frente al Levante y Ljubisa Tumbakovic, siempre según las informaciones del AS, interpretó el acto como una falta de respeto.

Jovic ha jugado 230 minutos esta temporada con el Madrid. Ha sido titular en dos partidos y solo se ha quedado sin jugar en tres de los diez que lleva el equipo. No ha conseguido marcar, pero forma parte de los planes de Zidane y su tenacidad le ha causado problemas con su selección.