Las redes se comen a Echenique por un tuit comparando a la boxeadora Khelif con Santiago Abascal: "Esos pechos..."

La boxeadora olímpica Imane Khelif obtuvo una victoria el jueves contra su oponente Angela Carini, quien abandonó su pelea entre lágrimas después de 47 segundos. Un abandono que ha provocado un sonoro escándalo en París.

Cabe recordar que Khelif fue descalificada previamente de un campeonato mundial femenino por tener “cromosomas XY” y ahora la indignación es tal que muchas boxeadoras ya se están planteando retirarse si el COI no da marcha atrás en su decisión de permitirle competir. La argenlina fue apartada de los Mundiales de Boxeo de 2023 por no haber superado un test de género, que determinó que tenía "ventajas competitivas sobre otras competidores femeninas".

El test fue realizado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que no organiza la competición de boxeo en la cita olímpica de París al ser suspendida previamente por el Comité Olímpico Internacional (COI) por irregularidades financieras y en el arbitraje de las peleas.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos.

Una tormenta política

A partir de ahí el género de la boxeadora argelina ha provocado un intenso debate en nuestro país también en el terreno político. Pero si Ayuso provocó una tormenta al afirmar que "la abolición de la mujer es injusta y perversa" lo de Pablo Echenique ha sido de traca. El ex diputado de Podemos no tuvo mejor idea que comparar a la boxeadora argelina con Santiago Abascal y las reacciones no se hicieron esperar.

"Aplicando el mismo criterio nazi que fachos y terfos están usando con la boxeadora de Argelia Imane Khelif, habría que hacerle también un test de sexo a Abascal porque a lo mejor con esos pectorales tan hinchados debería competir en la categoría femenina", firmó provocando una cascada de comentarios.

"Si alguien de derechas se atreve a hacer una afirmación así de un progre arden las redes", "Antes nos dabas asco. Ahora me empiezas a dar pena", "Qué fantasías sexuales más extrañas tienes. Eres un demonio" o "¿Por qué asumes que las mujeres deben tener pechos?" son alguno de los casi 2.000 comentarios y 200.000 visualizaciones del polémico tuit.