Al Khelaïfi se rinde a Mbappé: “Es un jugador increíble”

Nasser Al Khelaïfi es el artífice de que Mbappé siga en el PSG. El mandatario habló en Portugal con Record y no se cortó a la hora de elogiar al francés. "Kylian Mbappé es un jugador increíble y una persona fantástica", reconoció. "El equipo del PSG, dentro y fuera del campo, nunca ha estado tan unido, y creo que eso quedó patente el pasado fin de semana en el partido contra el Lyon. Tenemos un entrenador y un director deportivo fantásticos, y estoy muy contento con el nuevo espíritu que se respira en el PSG. Este año, en el nuevo ciclo del PSG, nos centramos menos en los resultados y más en el rendimiento y en nuestro estilo de juego. Si hacemos eso, los resultados llegarán en consecuencia", dijo.

Ahora mismo todo queda pendiente a si finalmente renovará. Lo único que se conoce es que Mbappé sigue en el PSG a cambio de renunciar a unas primas económicas y dejar así en "stand by" su continuidad. Desde París sospechan que el Real Madrid tiene un acuerdo con el futbolista. Algo que nadie conoce, pero lo que está claro es que si acaba firmando con el cuadro parisino la puerta del Madrid se le cierra.

Lo más curioso de este posible movimiento que al final no se concretó fue que el dorsal '9' del Madrid queda totalmente vacante. Las especulaciones finalmente no se dieron y el posible fichaje de Kane tampoco.

La relación entre el presidente y el jugador es una montaña rusa. Pues bien, lo de ahora es un elogio pero hace un año fue el propio jugador el que dijo que no entendía que su presidente dijera que no iba a salir. Además, también hubo muchos rumores sobre la mala relación de la directiva parisina con la madre de Mbappé. A partir de aquí, agentes como el de Mendy, Yvan Le Mée, se encargaron de criticar. "Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo. Está el de ‘yo cuido a mi hijo’ y está el de ‘ofrezco mis servicios a los 20, 30, 100 jugadores. Como agente, somos gente para hacer operaciones. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí. Cuando no tienes los hábitos y costumbres, cuando hablas con un entrenador de un club histórico como alguien que conoces desde hace mucho tiempo, tal vez no funcione. No sé cómo manejar la situación para llegar allí. Todavía está en París y obviamente no parece estar feliz de estar allí", afirmó.