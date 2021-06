El Atlético de Madrid podría fichar gratis a Hakan Çalhanoğlu

Atlético de Madrid

Aunque la principal opción del conjunto rojiblanco para reforzar su centro del campo es Rodrigo de Paul, la oferta de 40 millones de euros que ha presentado por él ha sido rechazada por el Udinese. Si bien el Atlético de Madrid tendría previsto lanzar una nueva ofensiva por el argentino, no descarta hacerse a coste cero con Hakan Çalhanoğlu.

¿Está el Atlético de Madrid realmente interesado en Hakan Çalhanoğlu?

El cuadro colchonero ha intentado el fichaje de este centrocampista de 27 años en anteriores ocasiones y ahora podría aprovechar que ha terminado contrato para hacerse con sus servicios. La participación de Hakan Çalhanoğlu con Turquía en la Eurocopa sumará a nuevos equipos a la puja, por lo que habrá que ver si el Atlético de Madrid va en serio a por él. Y es que no se descarta que el conjunto rojiblanco esté amagando con lanzarse a por Hakan Çalhanoğlu para que el Udinese rebaje sus pretensiones con Rodrigo de Paul.

Este último, que jugó en su día en el Valencia, tiene muy claro que quiere regresar a LaLiga Santander para poder ponerse a las órdenes de Simeone. “He sido muy sincero y claro con los que debía ser sincero y claro. Les he dicho a ellos lo que pienso y lo que quiero. Tengo 27 años. No voy a hablar en nada más porque respeto a todos, especialmente a los hinchas de Udinese que me han mostrado su cariño”, decía el argentino al ser cuestionado por su futuro recientemente.