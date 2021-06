La Real Sociedad negocia para reforzar su portería con Ionut Radu

Fútbol

Después de no renovar el contrato de Miguel Ángel Moyá, el cuadro txuri-urdin trabaja a contrarreloj en la contratación de un nuevo guardameta que pueda estar disponible para el inicio de la pretemporada. Si bien Álvaro Fernández ha sido la primera opción de la Real Sociedad, el Huesca se ha negado a ceder al conjunto donostiarra al portero de 23 años. Esto es algo que ha llevado al club de Anoeta a preguntar al Inter de Milán por Ionut Radu.

El guardameta rumano de 24 años sólo ha participado en 2 encuentros esta campaña y podría volver a salir de la escuadra neroazzurra. Ya en el pasado el Inter de Milán cedió a Ionut Radu al Parma y al Génova. Ahora, según apuntan desde Italia, el equipo interista buscaría hacer caja por él ya que tiene intención de fichar al Verona a Marco Silvestri. Esto facilitaría el fichaje de Ionut Radu por la Real Sociedad.

De momento, el Director de Fútbol del conjunto vasco ya ha preguntado al Inter de Milán por Ionut Radu iniciando las negociaciones por el rumano. Lo único que podría complicar su llegada a Anoeta es que el Verona le quiere como recambio de Marco Silvestri.

Álvaro Fernández sería una alternativa para la Real Sociedad a Ionut Radu

La Real Sociedad ha tratado de hacerse con Álvaro Fernández en calidad de cedido reservándose por él una opción de compra. No obstante, dado que dicha opción era inferior a los 10 millones de euros, su oferta ha sido rechazada por el Huesca. Aún así no se descarta una nueva ofensiva de la Real Sociedad si no logra hacerse con Ionut Radu.