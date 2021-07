Florian Thauvin explica por qué ha rechazado al Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

El extremo galo de 28 años ha sorprendido dejando Francia para iniciar una nueva aventura en México de la mano de Tigres. Y no ha sido precisamente porque equipos de primer nivel como el Atlético de Madrid no le hayan tentado. Tampoco ha sido una cuestión de dinero y así lo ha explicado el propio Florian Thauvin, ya que de haber sido así habría recalado en China o en Arabia Saudí.

“Hablamos con el Milán desde septiembre, tuve la oferta de Paolo Maldini desde enero; después Marsella me hizo una oferta muy grande, del Lyon, del Atlético de Madrid, después vinieron los Tigres y ahí se dio todo”, ha reconocido el futbolista francés.

Sobre su decisión de cambiar de aires, Florian Thauvin ha señalado: “No me sentía bien en el Marsella, no me sentía bien en mi vida, mi vida cambió mucho porque llegó mi hijo, entonces necesitaba cambiar mi vida. No me gusta hablar de dinero, no estoy en Tigres por eso. En Francia, en España o en Italia me daban mucho dinero también. Si quisiera jugar por dinero no vengo a México, hubiera jugado en China o en Arabia Saudí. Aquí tengo todo para ser feliz, jugar al fútbol, la afición, un club muy grande, títulos, hay de todo”.

Sevilla y Atlético de Madrid han tratado de traer a Florian Thauvin a España

Además de con el Atlético de Madrid, Florian Thauvin ha sido relacionado con el Sevilla durante varios mercados. Y es que el atacante ha anotado un total de 86 goles, y repartido 51 asistencias, en los 259 encuentros que ha disputado en la liga francesa. Florian Thauvin era libre para negociar con otros equipos desde el pasado mes de enero y eso es algo que ha tratado de aprovechar el Atlético de Madrid, aunque finalmente se ha quedado con las ganas de hacerse con sus servicios a coste cero.