Braithwaite y la resurrección de Eriksen: “Él se había ido”

El delantero del Barcelona ha revivido lo que sucedió en la Eurocopa cuando Christian Eriksen se desplomó frente a Finlandia. Según Martin Braithwaite vio a su compañero muerto. Finalmente los médicos pudieron reanimar al centrocampista.

“Experimenté una de las situaciones más terribles de mi vida. Lo que era el evento deportivo más importante en la historia de Dinamarca se convirtió en una pesadilla. Lo que ocurrió aquella noche fue un shock para mucha gente. Hubo un momento que le miré y él se había ido. Cuando le ves o cuando ves a su cuerpo... donde la persona está muerta, no hay duda. Lo sabes de inmediato. Es lo que vi”, ha dicho el futbolista danés en el documental producido por Lucky Metal y 433.

“Cuando le vi empecé a rezar mucho. Sentí que era la única cosa que podía hacer en ese momento. Mirar a Dios. Teníamos a todos los médicos trabajando en él y esa imagen... es algo que no deseo que nadie vea. Al final tuvimos un final feliz. Christian está bien y estable y esa es la única cosa que queríamos”, ha añadido Martin Braithwaite sobre lo que aconteció con Eriksen.

Eriksen murió y después resucitó

Al igual que Martin Braithwaite, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, llegó a contar en su día: “Respiraba y le sentí el pulso, pero de repente no hubo más latidos. Estaba muerto y después resucitó”. “El tiempo desde que sucede hasta que recibe la atención médica es un factor crítico y ese periodo fue muy corto. Eso fue decisivo”, señaló. “No tenemos una explicación de por qué sucedió. Por el momento no puedo responder a esa pregunta”, concluyó Morten Boesen.