Los dos equipos de LaLiga a los que ha sido ofrecido Willian José

Fútbol

Pese a la lesión de Carlos Fernández, el brasileño sigue con la firme intención de abandonar el cuadro txuri-urdin. Es por ello por lo que Willian José ha pedido a la Real Sociedad no jugar más para evitar una posible lesión. El agente del futbolista, por su parte, le ha ofrecido tanto al Valencia como al Celta de Vigo.

Las alternativas de Valencia y Celta a Willian José

Según el diario AS, ambos equipos así como el Olympique de Marsella, quieren a Willian José en calidad de cedido. La Real Sociedad, lo que quiere, es hacer caja por él. Consciente de que será difícil hacerse con sus servicios, el Valencia ha lanzado una nueva ofensiva por Marcos André. El Celta de Vigo también se ha interesado por Loren Morón, aunque el Betis sólo está abierto a negociar su traspaso. Así pues el conjunto gallego podría decantarse por Willian José si fichar a éste a la Real Sociedad le resulta más asequible que hacerse con Loren Morón.

Willian José no quiere seguir en la Real Sociedad

“Mi plan no es seguir aquí. Llevo cinco años aquí y necesito algo nuevo. Tengo ganas de irme de aquí. Pero, claro, tengo contrato y no sé lo que va a pasar, tengo tres años más de contrato. La Real es un club y San Sebastián una ciudad que me gustan un montón. Pero en los últimos años las cosas no estaban bien, no tenía afinidad con la gente que trabaja en el club, pero bueno... Ahora me toca esperar”, dijo el atacante en una entrevista reciente.