El Granada quiere adelantarse a Alavés y Osasuna en la puja por Roque Mesa

Fútbol

Pese a que Roque Mesa se ha convertido en indiscutible para Pacheta, su continuidad en el Real Valladolid no está garantizada. Granada, Alavés y Osasuna quieren aprovechar el descenso del equipo blanquivioleta para hacerse con Roque Mesa, que vería con buenos ojos volver a tener una oportunidad en LaLiga Santander.

Si bien Alavés y Osasuna llevan tiempo tras sus pasos, es el Granada el que ha contactado más recientemente con su entorno. El Real Valladolid, por su parte, ha tasado en 6 millones de euros a Roque Mesa.

Así pues, hacerse con sus servicios obligaría al Granada a rascarse el bolsillo. Y es que el Real Valladolid no tiene urgencias económicas, razón por la que se ha mostrado inflexible ante el interés del Valencia por Marcos André. Finalmente el conjunto che ha tenido que alcanzar los 8,5 millones para alcanzar un principio de acuerdo. No obstante éste sólo se hará efectivo si el club de Mestalla logra liberarse de la ficha de extracomunitario que ocupa Kang in Lee.

Roque Mesa podría ser el sexto fichaje del Granada

A la espera de lo que acontezca con el canario, el cuadro nazarí se ha reforzado con cinco caras nuevas. Rubén Rochina ha regresado a coste cero en el Granada tras su paso por el Levante. También a coste cero han llegado a Los Cármenes Luis Abram, Ramón Rodríguez ‘Monchu’ y del delantero colombiano Carlos Bacca. Estos dos últimos tras rescindir sus respectivos contratos con Barcelona y Villarreal. Por el único por el que ha pagado el Granada es por Luis Maximiano, por el que ha abonado 5 millones de euros al Sporting de Portugal.