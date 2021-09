El Atlético de Madrid piensa en Dominik Szoboszlai como recambio de Joao Félix

Fútbol

El regreso de Antoine Griezmann al conjunto rojiblanco podrían llevar al cuadro colchonero a escuchar ofertas por el portugués. El Atlético de Madrid es consciente de que hay varios equipos tras la pista de Joao Félix, aunque duda que alguno pueda superar los 127 millones que pagó por él. De recibir una oferta satisfactoria, en el Wanda Metropolitano se lanzarían a por Dominik Szoboszlai.

Así lo asegura Fichajes.net, que señala que el Atlético de Madrid ya quiso a este extremo de 20 años por el que el Leipzig pagó 22 millones de euros al Salzburgo en diciembre de 2020. Dominik Szoboszlai cayo lesionado nada más llegar y no ha vuelto a jugar hasta esta temporada, en la que ha anotado 3 goles en los 8 partidos que ha disputado. Estos números no han pasado desapercibidos para el Atlético de Madrid, que a petición de Simeone, no dudará en rascarse el bolsillo por él como en su día lo hizo con Joao Félix, si el luso termina abandonando el equipo.

Pedro Goncalves, alternativa a Dominik Szoboszlai para el Atlético de Madrid

Al igual que en su día Joao Félix cautivó al técnico colchonero, otro portugués que juega en una demarcación similar, ha conseguido llamar su atención. Se trata de Pedro Goncalves, atacante de 23 años del Sporting de Portugal. El luso ha anotado nada más y nada menos que cuatro tantos en los cinco partidos que ha disputado esta temporada jugando como extremo y su fichaje supondría para el Atlético de Madrid un desembolso de entre 50 y 60 millones. ¿Le resultará más asequible Dominik Szoboszlai?