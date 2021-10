El Atlético prefiere hacer hueco en su plantilla a un futbolista que le dio calabazas antes que a Saúl

Atlético de Madrid

Saúl Ñíguez firmó su sentencia poco después de poner rumbo al Chelsea. En una conversación con Ibai Llanos, el centrocampista ilicitano señaló a Simeone como el responsable de su salida del Atlético de Madrid, algo que no gustó nada al técnico argentino. Es por ello por lo que éste prefiere hacer sitio a Bruno Guimaraes en su plantilla antes que a Saúl Ñíguez.

Noticias relacionadas Cazado. Dele Alli cambia a la hija de Guardiola por la modelo Nicole Berry

No deja de ser curioso porque Bruno Guimaraes dejó plantado al Atlético de Madrid en su día. “El Atlético era mi opción preferida, pero no fueron tan persistentes como para enviarme un mensaje o llamarme, preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo...”, reconoció el brasileño.

Sobre por qué se decantó por el Olympique de Lyon, señaló: “Hablé con él, el entrenador y todos me dijeron lo importante que sería en el club. El Atlético de Madrid tenía preferencia por mí, pero no se comunicó conmigo. El Lyon me quería más que todos los demás equipos y estoy feliz de ir allí”.

“Tan pronto como Lyon se puso en contacto, hubo mucha atención hacia mí. Me hicieron sentir importante, como si fuera un gran jugador. Me querían a toda costa. Juninho también fue crucial”, concluyó.

Cabe señalar que el Atlético de Madrid prefirió fichar a Antoine Griezmann que un recambio para Saúl Ñíguez. Es por ello por lo que el conjunto rojiblanco peina el mercado en busca de un nuevo centrocampista, lo que le ha llevado a fijarse nuevamente en Bruno Guimaraes.

Bruno Guimaraes dejaría sin sitio en el Atlético de Madrid a Saúl

Lo que no está claro es que el Chelsea vaya a ejecutar la opción de compra de 40 millones de euros que tiene sobre Saúl Ñíguez. Es más, parece que no va a ser así, por lo que muy probablemente volverá al Atlético de Madrid. De llegar un futbolista en su demarcación, como por ejemplo Bruno Guimaraes, el cuadro colchonero escuchará ofertas por Saúl.