Jonathan Calleri desvela que tenía un acuerdo con el Valencia

Fútbol

Tras su paso por Osasuna, el delantero de 28 años milita actualmente en el Sao Paulo. No obstante, Jonathan Calleri pudo haber recalado en el Valencia en verano tal y como ha reconocido.

“Mi idea era quedarme en España. Teníamos un acuerdo con el Valencia hace unos meses, pero no sé qué pasó en el medio, se fue estirando todo y no se dio. La verdad es que después de mi etapa en Osasuna, que creo que fue bastante buena, quería jugar en un equipo que sea protagonista. Me hubiera encantado quedarme en Osasuna muchos años más, pero no se pudo dar por algunas cuestiones y había que buscar otro club. Lo mejor para mí era volver a sentirme feliz y contento en un lugar donde me quieren. Por eso, opté por volver a Brasil. No me arrepiento de nada”, ha dicho Jonathan Calleri en el diario AS.

El Valencia tuvo atados a Jonathan Calleri y a Mariano

Además de a Jonathan Calleri, otro delantero al que tuvo atado el conjunto che es a Mariano. “Estaba cerrada la salida de Mariano al Valencia. Estaban los contratos hechos por las tres partes, con el Real Madrid de acuerdo y el jugador ilusionado, que entendía que era lo mejor para esta temporada”, explicó David Aranda, su agente.

“Pero no conseguíamos tener comunicación, algo sorprendente pasó, aunque no podemos llegar a intuir cual pudo ser el problema. Hay gente que especula con el motivo pero no vamos a entrar nosotros a eso. Llegó un momento que se paró”, agregó.