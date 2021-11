Morata cuenta el trágico calvario que vivió durante la Eurocopa

Deportes

El delantero de la Juventus estuvo en el ojo del huracán durante la pasada Eurocopa. Sin embargo siempre contó con el apoyo tanto de Luis Enrique como de sus compañeros, algo que quiso agradecer Álvaro Morata en una entrevista.

“La Eurocopa empezó como empezó, tuve un par de ocasiones que fallé... Hay que asumirlo, no es agradable, pero me sentí superarropado. Si no fuera por el míster y por los compañeros lo hubiera pasado mucho peor”, narraba el atacante en El País.

Álvaro Morata se sintió odiado por algunos aficionados

Cuestionado por los pitos que escuchó en Sevilla, que fue la sedes de España durante la fase de grupos de la Eurocopa, Álvaro Morata señalaba: “Es desagradable. Cuando mi familia o mis amigos tratan de quitarle hierro para que estés bien te dicen ‘no te pitaban a ti, es que no les gustaba el cambio...’ Siempre les digo: ‘Imaginaros un primo mío que trabaja en una gasolinera y le empiezan a pitar y a insultar porque se le ha salido un poco de gasolina’. No hay nadie perfecto, no somos máquinas, sé lo que se me exige aquí. Todo lo que sean críticas desde el respeto o que me piten no me puede enfadar, aunque me moleste, pero hay cosas en las que hay que avanzar, como es el odio que se muestra. No es una buena educación, he visto a niños con padres y a estos con cara de rabia y eso es lo que aprende su hijo. De todas formas creo que algo está cambiando, que la gente se está dando cuenta de que hay límites. Dentro del campo me pueden insultar o escupir, pero fuera cuando voy paseando yo, o mi mujer, con mis hijos, no, es diferente”.

“He dicho muchas veces que desgraciadamente he pasado muchos malos momentos y que si hubiera tenido otra mentalidad a lo mejor hubiera sido mejor jugador, pero no hubiera tenido la trayectoria que he tenido”, prosiguió el madrileño. “Aunque suene raro, ganar la reciente Eurocopa hubiera sido una victoria, pero para mí ya lo fue sobreponerme de una situación que, de verdad, era trágica. Había veces que me levantaba en la habitación y no tenía ganas de nada”, añadió Álvaro Morata.

“Era la persona más observada de España”

No obstante, sacó pecho por la actitud que mostró durante la Eurocopa: “En el momento en el que era la persona más observada de España tiré un penalti ante Eslovaquia, a la que luego goleamos, pero que nos podía haber eliminado. Luego, contra Italia, tiré el que nos dejó fuera, pero creo que hay poca gente que hubiera dado todo lo que tiene como yo para ganar con España”.