El Huesca se adelanta a Getafe, Cádiz, Girona y Valladolid en la puja por Lago Junior

El Real Mallorca necesita aligerar su plantilla para incorporar a nuevos futbolistas, lo que ha situado a Lago Junior en la rampa de salida. Si bien Getafe, Cádiz, Girona y Valladolid pretendían hacerse con los servicios del atacante de 30 años, es el Huesca el mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Noticias relacionadas Redes sociales. La ex de Neymar que participó en La Isla de las Tentaciones se desnuda

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que el costamarfileño recalará en el cuadro oscense en calidad de cedido. No obstante, el Huesca se reservará una opción de compra sobre Lago Junior que el Real Mallorca confía en que ejecute en verano, cuando el futbolista entrará en su último año de contrato.

Lago Junior y la lista de transferibles del Real Mallorca

Además de a Lago Junior, el conjunto bermellón busca acomodo para Aleix Febas en el mercado invernal. También a Fer Niño y a Jordi Mboula, aunque la situación de ambos es más compleja. Lo que no contempla el Real Mallorca el la salida de Kang-In Lee, al que quiere el Lille. El conjunto balear, que el pasado verano se hizo a coste cero con el atacante de 20 años después de que éste rescindiera su contrato con el Valencia, podría perder al coreano en el mercado invernal. El Lille va a vender por 15 millones de euros a Jonathan Ikoné a la Fiorentina y tendría previsto usar parte de ese dinero para llevarse a Kang-In Lee del Real Mallorca.

De momento el equipo galo ya habría preguntado por su situación. No obstante, no moverá ficha ni por Kang-In Lee ni por ningún otro futbolista hasta que no ingrese los 15 millones de euros.